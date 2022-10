Stupeur à Nanterre, où le blocus d’un lycée a tourné à l’opération répressive

Le couvercle a fini par sauter cette semaine, au deuxième jour (mercredi) d’un blocus entamé mardi par les lycéens. Ceux-ci ont été violemment chargés, et, pour certains, cela s’est terminé par une nuit de garde à vue (au moins cinq personnes s’y trouvaient encore à l’heure d’écrire ces lignes). La préfecture a quant à elle fait état de deux policiers blessés.

Dans leur majorité, ces jeunes protestaient non seulement contre la suppression de cours d’aide aux devoirs, mais aussi contre la mutation de Kai Terada, un professeur de mathématiques en poste à Joliot-Curie depuis 2007, visiblement très apprécié par ses élèves et ses collègues. Or, depuis la rentrée, ce dernier a été suspendu - puis muté - sans raison apparente.

Chasse aux syndicalistes

Il s’avère que M. Terada est aussi co-secrétaire départemental du syndicat Sud Éducation, particulièrement impliqué dans la défense des ZEP (zone d’éducation prioritaires), ainsi qu’auprès d’associations venant en aide aux mineurs sans papiers.

Alors que la grogne monte parmi des enseignants français, singulièrement ignorés par le programme quinquennal d’Emmanuel Macron, le cas Terada n’a pas manqué d’échauder ses collègues du lycée Joliot-Curie, qui ont observé plusieurs grèves au mois de septembre en guise de protestation. Sans succès.

C’est que Kai Terada n’est pas le seul concerné par le délit de syndicalisme en milieu scolaire. Selon une demi-douzaines de syndicats français, ces deux dernières années, d’autres professeurs actifs au niveau syndical ont été mutés d’office sans raison, sinon pour des "problèmes de communication avec la hiérarchie" dans le "pire" des cas. Les syndicats dénoncent ainsi une "vague de procédures de mutations ‘dans l’intérêt du service’", facilitée, selon eux, par une loi de 2019 ayant pour objet la "transformation de la Fonction publique".

Confusion

Du côté de l’Éducation Nationale, les heurts au lycée Joliot-Curie n’ont pour l’heure suscité aucun commentaire de la part du ministre Pap NDiaye, lequel semble préoccupé par d’autres thématiques. Début octobre, le ministre faisait état d’une augmentation des signalements pour des tenues islamiques portées en milieu scolaire, s’appuyant sur une note du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR). Alors que la France commémore prochainement l’assassinat de Samuel Paty, professeur décapité en 2020 pour avoir montré des dessins de Charlie Hebdo dans sa classe, le ministre a encore dû réaffirmer cette semaine son attachement à la laïcité, après avoir réitéré sa "fermeté" à l’égard des "agitateurs" islamistes la semaine précédente. Après le signalement du CIPDR, le ministre a d’ailleurs adressé un courrier aux rectorats afin de "donner des outils" aux établissements scolaires (collèges, lycées) pour faire respecter la loi de 2004 sur le port de signes ou tenues religieuses. Sont notamment visés les abayas, destinés à couvrir tout le corps des femmes musulmanes, mais aussi la version masculine des abayas, le qamis.

Il se trouve que, justement, le lycée Joliot-Curie de Nanterre a connu, ces dernières années, des débats internes sur l’interdiction, ou non, de tels vêtements. Mais la question n’avait, jusqu’ici, jamais été tranchée par la direction de l’établissement, qui aurait souhaité durcir le ton en la matière. De quoi donner du grain à moudre à toute l’extrême droite française, persuadée que les revendications des lycéens ne concernaient que le "droit" à porter un abaya ou un qamis. Une analyse, sinon infondée, du moins extrêmement partielle.