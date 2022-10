Quelle météo chez vous ?

On attend de 25 à 30 °C sur le Midi de la France et l’Espagne, voire l’Italie et notre pays, bien que plus éloigné, en ressentira les effets. Il sera donc possible d’atteindre 18 à 20 °C en début de semaine prochaine avant une baisse probable mercredi ou jeudi. Rien d’exceptionnel à cette période de l’année où l’on peut passer du tout à rien en quelques jours puisque les masses d’air évoluent beaucoup.

Et sur le reste du pays ?

On commencera cette journée de manière idéale avec beaucoup de soleil et quelques brouillards matinaux localisés. Ensuite, un voile de cirrus dérivera sur les Flandres jusqu’à la limite du Hainaut occidental où le ciel deviendra plus laiteux en milieu de journée. Ces voiles seront plus ténus de Mons à Bruxelles et sur les Brabant tandis que sur le sud du territoire le ciel sera bien bleu.

Côté mercure, les maxima seront encore bien agréables avec 13 à 16 °C, sous un vent de secteur sud-ouest qui restera faible à modéré. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’arrivée d’une perturbation pourra apporter des pluies surtout sur les Flandres, mais elle aura du mal à progresser à l’intérieur des terres.

Envoyez votre question à farid-meteo@lavenir.net

La météo complète de Farid en vidéo: redaction.lavenir.net/farid

La page Facebook de Farid: facebook.com/Meteo.mons