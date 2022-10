Nikiforov loupe le bronze

Un face-à-face compliqué tactiquement entre deux judokas qui s’étaient rencontrés à cinq reprises par le passé avec un bilan de trois victoires à deux pour l’Azéri.

Concentré, appliqué, Nikiforov a bien commencé, mais n’a pu empêcher son rival de prendre le dessus à mi-combat quand il marqua sur un solide mouvement. Nikiforov a tout donné pour revenir, mais n’y est pas parvenu.

Relevé par son adversaire, il le salua avant de lui adresser une accolade et de quitter le tatami, puis la salle, tête basse. À ses côtés, Damiano Martinuzzi, son coach, tenta vainement de le réconforter. Sans voix, le Bruxellois ruminait cette défaite, qu’il déteste par-dessus tout. Il se remémora aussi tous les efforts consentis pour être présent, le plus en forme possible.

La main droite bandée, souvenir d’un adversaire chinois qui lui a arraché le pouce fin août, à Coimbra, l’épaule droite fragile, le Bruxellois a mis son cœur et ses tripes sur le tatami. Mais ce ne fut pas suffisant pour décrocher cette médaille qu’il aurait tant méritée.

Une catégorie où tout est possible

"Face à Kostoiev, ce fut compliqué sur le plan tactique car ce combat était hyperfermé. J’aurais aimé que Toma soit plus réactif sur les jambes pour le perturber, voire le déstabiliser. Mais c’est facile à dire de l’extérieur. Avec la blessure, la fin de sa préparation n’a pas été idéale. Il manquait de rythme. Mais bon, il ne faut pas tout jeter. On ne vient pas à un Mondial pour une cinquième place, mais le résultat et la manière, en général, ne sont quand même pas si mauvais."

Quand on voit sur le podium l’Ouzbek Turoboyev (n° 27 mondial) avec l’or, devant le Canadien Reyes (n° 31) en argent, on ne peut s’empêcher de penser qu’en -100 kg, tout est possible !

"Oui, ça se joue sur des détails. Affronter Kostoev, un ancien Russe portant désormais les couleurs des Émirats, était déjà un combat piège. Toma s’en est sorti. Dans la foulée, il a pris le Hongrois Veg. Ce n’était pas évident. Puis, le Néerlandais Korrel, champion d’Europe en titre. Ils se connaissent par cœur puisqu’ils s’étaient déjà rencontrés à sept reprises par le passé. Là aussi, j’aurais bien aimé que Toma mette plus de rythme."

Au contraire, c’est le Néerlandais qui prit l’initiative et s’imposa, envoyant Nikiforov en repêchages contre le Canadien El Nahas, vieille connaissance, qui l’avait battu en 2020, à Budapest. Mais, là, Nikiforov fut magistral, balançant son adversaire sur un superbe mouvement après une trentaine de secondes.

Si la suite et la fin furent moins heureuses, Nikiforov doit retenir de ce Mondial que, malgré toutes les blessures, il est encore dans le coup, capable de gagner contre n’importe quel judoka avec son mental, mais aussi en prenant le temps de se soigner physiquement pour affronter ses futures échéances. Rendez-vous au Masters !