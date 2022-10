Face à la flambée des prix de l’énergie, des mesures pour aider les ménages, comme le tarif social et la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité, avaient déjà été prolongées. Mais le gouvernement met à nouveau la main au portefeuille. Ainsi, le "paquet énergie à prix réduit" sera lui aussi prolongé jusqu’au 31 mars. Pour rappel, ce dispositif qui entrera en application en novembre va permettre aux consommateurs qui ne disposent pas d’un vieux contrat à tarification fixe ni du tarif social, de récupérer chaque mois 135 euros pour le gaz et 61 euros pour l’électricité. Coût en 2023: 1,5 milliard d’euros. Le chèque mazout serait également prolongé et un nouveau chèque pellets de 250 euros devrait faire son apparition. Enfin, il faut ajouter la prolongation jusqu’à la fin mars de la réduction des droits d’accises sur l’essence et le diesel.

Pour les entreprises

Le vice-Premier ministre David Clarinval (MR) avait défendu dans nos colonnes l’idée d’une indexation défiscalisée. Avec ce dispositif qui a été validé, les cotisations patronales payées par les employeurs seront réduites de 7,07% aux premier et deuxième trimestres 2023. Pour les troisième et quatrième trimestres, les entreprises pourront demander un report de paiement de 7,07% des cotisations patronales dues.

À ces mesures, il faut ajouter le maintien du droit passerelle, du chômage temporaire "énergie" ou encore l’augmentation du quota annuel de travail étudiant de 475 à 600 heures.