Les abeilles sous la loupe pendant 3 ans

Son objectif: "Évaluer la faisabilité agronomique, apicole et économique de semer des fleurs mellifères sur de grandes surfaces pour produire du miel et accueillir la faune sauvage."

C’est à Ciney, au bout d’un chemin, assez loin des premières habitations que l’association environnementale a présenté les résultats de cette étude au milieu de cultures de sarrasin, d’aubépines et de plantes mellifères. C’est sur des sites de captage de la SWDE que l’étude a été menée ainsi que dans quatre autres lieux dont Orp-Jauche. Il s’agit de zones éloignées des grandes cultures et à l’écart de l’agriculture conventionnelle.

Les résultats des études se sont particulièrement concentrés sur les sites de Ciney et d’Orp-Jauche puisque leur environnement est assez différent: prairies, zone forestière, céréales et colza pour le Condroz ; grandes cultures, betteraves et pomme de terre côté hesbignon.

Deux types d’abeilles ont été observés: les osmies qui sont des abeilles solitaires, actives principalement au printemps et qui explorent leur environnement dans un rayon de 300 mètres. " À Orp, on a retrouvé toute une série de pesticides, de fongicides, d’herbicides. Parfois à concentration élevée.

À Ciney, la liste est beaucoup moins élevée. Les herbicides sont présents à l’état de traces. "

L’autre espèce qui a été observée, ce sont les abeilles mellifères. Elles sont actives plus longtemps: du printemps à l’automne et voyagent jusqu’à 3 kilomètres. Conclusion: la liste des substances relevées est logiquement plus importante. "Cela prouve que les abeilles sont des bons indicateurs d’environnement," constate Catherine Buysens. C’est le pollen et le pain d’abeille qui ont été observés afin de tirer les conclusions. "L’abeille est exposée aux contaminants microparticulaires de l’air, ses poils branchus étant faits pour capturer les grains de pollen dont le diamètre est de quelques dizaines de microns, lit-on dans le rapport de 116 pages. Le nectar, le pollen et l’eau constituent d’autres voies d’exposition, qui complètent le champ environnemental que l’abeille permet d’investiguer. Cette étude fournit une image de la situation de terrain. Elle permet de déceler les contaminants auxquels une population (humaine, d’abeilles) est effectivement exposée. "

Ce Plan bee confirme ce qu’on pouvait imaginer en associant l’agriculture conventionnelle et des résidus de pesticides en quantité plus ou moins importante selon l’activité proche. La ministre de l’Environnement, Céline Tellier, prône "pour des alternatives. Il faut que l’ensemble du secteur avance vers une diminution des pesticides. " Et la ministre de rappeler l’objectif 2030 fixé par la Wallonie qui est d’atteindre 30% de surface agricole bio. Dans la nouvelle PAC qui sera activée en 2023, la Région wallonne a d’ailleurs augmenté le budget dédié au soutien du secteur bio et la conversion agricole en passant de 90 à 140 millions d’euros.