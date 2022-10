La crise de trop pour les patrons wallons

"I l s’agit clairement de la crise de trop !" Lors du traditionnel point conjoncturel de l’Union wallonne des entreprises ce mercredi, Olivier de Wasseige, le patron des patrons wallons, n’y est pas allé par quatre chemins. Les résultats de l’enquête menée par l’UWE auprès de 350 entrepreneurs wallons sont particulièrement catastrophiques : "C’est le pire point conjoncturel depuis les années 2000!" martèle l’administrateur délégué. Après le Covid et les inondations, la crise énergétique représente un nouveau coup dur pour le tissu économique régional, qui ne dispose plus de la trésorerie suffisante pour absorber ce choc. "Nos entreprises redoutent encore plus 2023 que 2022..."