Olivier Neirynck, directeur technique de la Brafco, la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants: Le mouvement de grèves ne risque pas de toucher notre pays. Il faut comparer ce qui est comparable. En Belgique, le système social et salarial prévoit une indexation automatique des salaires et la situation belge pour le secteur pétrolier est tout à fait différente de celle du secteur pétrolier français. Il n’y a ni de mouvement social ni de crainte d’un mouvement social dans notre pays. Les raffineries belges et la logistique fonctionnent à plein régime. Il n’y a donc pas lieu de paniquer. Il n’y a aucune crainte de pénurie en Belgique.

Nos stations-service frontalières ont-elles les stocks nécessaires pour gérer l’afflux des Français chez nous ?

Oui. Ce qu’il pourrait éventuellement se passer, c’est qu’il n’y ait plus soit de diesel soit d’essence 95 pendant une heure ou une heure et demie. Mais la logistique est suffisamment opérationnelle chez nous que pour pouvoir répondre en temps et en heure à la demande du consommateur.