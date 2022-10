Ce mercredi soir à la télé : Joëlle Scoriels reçoit des invités dans une bulle sensorielle sur La Une

"C’est clair que ce concept de gens enfermés avec juste une voix qui les guide a déjà existé, concède l’animatrice. Mais ici, ils seront vraiment dans une bulle sensorielle. Il aura vidé ses poches et enlevé ses chaussures, pour qu’il y ait une vraie déconnexion au moment d’entrer dans cette bulle. Mon rôle sera de le guider via certains stimuli vers des souvenirs qui racontent comment il est devenu l’artiste que l’on connaît."

L’émission de 26 minutes se concentrera sur des personnalités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "C’est pour ça que c’est gai de changer de concept, car même si nous avons un vivier richissime, il n’est pas extensible à l’infini. Mais il y aura aussi de nouvelles têtes. Il y a encore plein de gens que je n’ai pas rencontrés." Joëlle Scoriels l’avoue: elle n’a pas une très bonne mémoire. "J’ai des problèmes cérébraux affreux (rires). C’est grave ! Je dois donc sans arrêt tout revoir quand je reçois un invité que j’ai déjà vu. Mes collègues Jérôme Colin ou Éric Russon ont une capacité d’assimiler des choses sans limite. Ce n’est pas mon cas."

« Alors on sort » et « Entrez sans frapper »

Par ailleurs, Joëlle Scoriels continue d’être la voix off de la capsule Alors on sort ?, diffusée après le JT de 13h et avant celui de 19 h 30. "Ce rendez-vous est né pendant la pandémie, et je suis très contente que cela se poursuive. Je trouve merveilleux d’écrire tous les jours un texte un brin original pour mettre en valeur ces sorties culturelles." Elle poursuit également sa collaboration à Entrez sans frapper sur La Première, avec une chronique étymologique – et humoristique – qui correspond à sa formation en philologie romane. "J’aime mettre quelques petits traits d’humour pour égayer, mais attention, je ne suis pas humoriste. Je me sens tout à fait incapable d’écrire un sketch."

Virginie Hocq, sa 1re invitée de ce soir, pourra peut-être lui donner quelques ficelles.

La Une, 23.05