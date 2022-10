Ukraine : le blitz continue, les pourparlers s'éloignent

Inquiétude sur le Bélarus

Au même moment, le G7 (États-Unis, UE et Canada) réuni en urgence pour un sommet virtuel extraordinaire, a réitéré son soutien à l’Ukraine, promettant notamment une accélération des livraisons de batteries antimissiles et autres équipements de pointe ardemment demandés par le président ukrainien. Invité à cette réunion, Volodymyr Zelensky a également demandé l’envoi d’une mission de maintien de la paix à sa frontière avec le Bélarus. Une demande qui fait suite à l’implication de plus en plus probable de cet allié de Moscou, lequel met déjà son territoire et une partie de ses troupes à disposition de l’armée russe.

Exercice de dissuasion

Du côté de l’OTAN, la réunion - prévue ce mercredi - des ministres de la défense des pays de l’alliance, a été précédée d’une intervention du secrétaire général, Jens Stoltenberg ce mardi. Ce dernier a lui aussi réitéré le soutien occidental à l’Ukraine, mais aussi annoncé une réunion consacrée à la posture de dissuasion nucléaire de l’alliance, prise à partie par un Vladimir Poutine plus que jamais menaçant sur ce terrain-là.

"Jeudi, je présiderai une réunion ordinaire du Groupe de planification nucléaire", a glissé le secrétaire général, assurant que l’alliance surveille "de près les forces nucléaires russes."

Si l’OTAN n’a constaté "aucun changement dans la position de la Russie", la tension est toutefois palpable, et la tenue d’un exercice de dissuasion (prévu de longue date), la semaine prochaine, n’arrange rien à l’affaire. Mais l’OTAN compte bel et bien respecter son planning, "pour garder notre dissuasion sûre, sécurisée et efficace", a plaidé Jens Stoltenberg, jugeant "les menaces nucléaires voilées du président Poutine" "dangereuses et irresponsables". "La Russie sait qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée", veut croire M. Stoltenberg, estimant que les "tentatives d’annexion [ de Poutine], sa mobilisation partielle et sa rhétorique nucléaire imprudente représentent l’escalade la plus significative depuis le début de la guerre."

Pourparlers peu probables

Les bombardements russes de ce début de semaine ont fait souffler un vent encore plus glacial entre le président américain Joe Biden et Vladimir Poutine, lesquels n’avaient pas exclu de se rencontrer lors du prochain G20, qui se tiendra dans quelques semaines à Bali (Indonésie). Une telle rencontre semble peu probable, à entendre le ministre russe des Affaires Étrangères, Sergueï Lavrov, ce dernier ayant certes fait savoir ce mardi que son pays "examinerait la proposition si celle-ci a lieu ". Mais les Russes n’y voient pas vraiment d’intérêt : "Il n’y a eu aucun signal des États-Unis sur les négociations, et aucune proposition sérieuse de pourparlers sur l’Ukraine n’a été faite", estime ce dernier.

De son côté, Vladimir Poutine doit rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan cette semaine à Astana (Kazakhstan), au cours d’un sommet régional. Si la Turquie (par ailleurs membre de l’OTAN), a souvent fait office de médiateur, que ce soit entre l’Ukraine et la Russie et entre la Russie et les Occidentaux, les attentes diplomatiques sont pour le moins limitées vu le contexte.