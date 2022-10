The Woman King [CRITIQUE] - Des guerrières légendaires

En 1823, le Dahomey, en Afrique de l’Ouest, est un royaume prospère grâce à ses conquêtes, ses ressources… et sa part dans la traite d’esclaves. Il est réputé pour son armée de guerrières, les Agojié. Élevées pour le combat, elles n’ont ni enfants ni mari. À leur tête, Nanisca, générale et conseillère du roi, est une femme légendaire. On murmure même qu’elle pourrait régner… Quand Nanisca découvre une alliance entre la tribu rivale Oyo et les colons Blancs, l’armée aiguise ses lances : ça va saigner.