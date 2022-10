Simone, The Woman King, L’innocent, etc.: les 8 sorties cinéma de ce mercredi 12 octobre 2022

Des guerrières, une famille qui se déchire et un biopic de Simone Veil : il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 12 octobre 2022. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.