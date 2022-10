Simone, le voyage du siècle [CRITIQUE[ - Grande dame, petit film

Il y avait, pourtant, matière à creuser. Car Simone Veil, ce n’est pas une vie, mais plusieurs à la fois. Et on sent d’entrée chez Dahan la volonté, louable, de ne pas en rester à la caricature de la femme un peu stricte, tailleur cintré et chignon noué, qui est parvenue à faire adapter la loi permettant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en janvier 1975 – 15 ans avant la Belgique.

Devant la caméra du cinéaste français sera ainsi présentée une kyrielle d’autres combats, avec sa déportation à Auschwitz – où elle perdra quasi toute sa famille – en fil rouge, pour mieux souligner (en gras et fluo) combien ces événements tragiques auront pesé sur le reste de son existence: sa lutte pour la dignité humaine dans les prisons, en faveur des malades du SIDA, contre les dérives de la guerre d’Algérie, puis de Yougoslavie.

Autant d’engagements qu’il éparpille aux quatre coins du film puisqu’à l’instar de ce qu’il avait fait sur La Môme, Olivier Dahan déconstruit chronologiquement son sujet, nous baladant aux différentes époques de sa vie. Une technique éprouvée par d’autres, mais qu’il maîtrise à grand-peine, usant tant et plus de symboles bon marché et d’effets musicaux et visuels souvent trop appuyés.

L’ensemble est, à vrai dire, tantôt tape à l’œil, tantôt d’un ennui bureaucratique (la vie de ministre, ça se passe rarement au grand air). Mais sauvé par un sujet, une fois encore, assez unique. Et par la prestation d’une Elsa Zylberstein manifestement exaltée par le rôle – et secondée par un Olivier Gourmet méconnaissable en vieillard à la blanche toison. La bonne nouvelle, finalement, c’est que le grand film sur la vie de Simone Veil reste à réaliser. Avis aux amateurs.

Biopic d’Olivier Dahan. Avec Elsa Zylberstein et Olivier Gourmet. Durée: 2 h 19.