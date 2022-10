L’innocent [CRITIQUE] - Petit braquage en « famille »

Ce qu’on en pense

On sent désormais chez Louis Garrel le désir évident de casser son image, pour gagner en popularité auprès d’un grand public qui ne voit souvent en lui qu’un acteur un peu "intello", réservé aux classes bourgeoises. La preuve ici, puisqu’il se met à la comédie, et la réalise en plus de jouer dedans.

Un drôle de film, au final, que cet Innocent tant, lui aussi, semble vouloir brouiller les pistes, s’engageant d’abord sur le chemin d’un thriller familial un peu noir, où la réflexion semble porter sur le droit à une seconde chance, pour ensuite bifurquer vers la bouffonnerie (avec ce que ça comporte d’excès) et même la comédie romantique.

Beaucoup de choses en une seule, donc, pour quelques scènes néanmoins très drôles, et un couple vedette – que forme Garrel avec Noémie Merlant – plutôt attachant.

Les scènes qui touchent

La façon dont Garrel use de vieux tubes de variété française donne du peps à l’ensemble.

Comédie de & avec Louis Garrel. Avec Noémie Merlant, Roschdy Zem et Anouk Grinberg. Durée: 1 h 40.