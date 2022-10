Milieu des années cinquante, du côté de Saint-Germain-des-Prés. La plume de René Goscinny et le coup de crayon de Jean-Jacques Sempé donnent vie à un garçonnet malicieux. Il s’appellera Nicolas et vivra bien des aventures.

Ce qu’on en pense

Loin de la saga de films familiaux faussement charmants, ce film d’animation croise avec subtilité les biographies des deux papas du Petit Nicolas avec celle de leur œuvre commune. On sent un profond respect pour le travail des deux hommes et pour l’univers du Petit Nicolas.

Cela dit, malgré la tendresse qu’on a pour Sempé, Goscinny et leur petit Nicolas, on éprouve parfois des difficultés à se passionner pour ces aventures d’un autre temps. C’est mignon tout plein mais un rien dépassé. Le genre de film qui fait probablement davantage plaisir aux grands-parents qu’aux petites têtes blondes qui les accompagnent.

Film d’animation d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. Durée: 1 h 22.