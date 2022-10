Le méningiome : surveiller ou opérer ?

Cette tumeur se développe lentement de l’enveloppe vers le système neveux, qu’il va comprimer. Le plus souvent bénigne et à croissance très lente, la tumeur est parfois découverte par hasard, au détour d’une IRM de contrôle, pour des maux de tête par exemple. "Il arrive aussi qu’on découvre un méningiome après une crise d’épilepsie. Dans ce cas, comme c’est lui qui irrite le cortex cérébral, l’opération peut supprimer l’épilepsie. "

Quel traitement ?

Ces méningiomes incidentaux, découverts "par hasard" lors d’un examen de contrôle, restent stables dans 50% des cas. "Je suis plusieurs patients pour des méningiomes qui ne grossissent pas" reconnaît le Pr Raftopoulos. Dans ces cas-là, il n’y a pas de traitement, juste un contrôle.

Mais si le méningiome pousse et compresse le système nerveux, on va décider de l’opérer. "Tout l’art de la chirurgie est d’enlever un maximum de ce méningiome en entraînant le moins de séquelles possible."

Enlever le maximum, pourquoi ? "Pour réduire le risque de récidive. Parfois, il y en a même quand on pense avoir enlevé tout. Mais l’exérèse complète, pour une tumeur bénigne, n‘a pas de sens si il induit des déficits significatifs. Mieux vaut alors laisser un résidu de petite taille qui sera éventuellement traité par radiothérapie." L’opération est délicate. "Le plus difficile, c’est quand un méningiome enveloppe des nerfs. On pourrait atteindre le nerf de l’audition, celui de la déglutition… et provoquer un handicap. C’est un travail de longue haleine, une chirurgie de plusieurs heures. Décoller le méningiome du cerveau, c’est difficile. Mais c’est encore plus difficile de décoller la tumeur des nerfs crâniens sans les abîmer."

Le neurochirurgien explique que si le résidu – qui fait 5 à 10% de la tumeur initiale – a tendance à pousser, on peut faire de la radiothérapie stéréotaxique, qui permet de brûler les résidus et contrôler la maladie de façon extrêmement prolongée.

On analyse la tumeur

Après avoir enlevé la tumeur, on l’analyse. "Une analyse classique, au microscope, avec des colorants. Puis une biologie moléculaire, où l’on recherche des mutations de certains gènes. On constate régulièrement dans les méningiomes une mutation du gène NF2. C’est intéressant à savoir, pour des futures thérapies géniques."

Une analyse montrant que le méningiome est agressif entraînera une surveillance plus rapprochée et souvent une radiothérapie dans les semaines qui suivent la chirurgie. "Mais la radiothérapie a une efficacité controversée. Il m’est arrivé d’opérer plusieurs fois un patient, qui avait un méningiome de grade 2, qui a repoussé à plusieurs reprises, malgré un traitement de radiothérapie."