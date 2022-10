Le discours flamboyant de Josep Borrell

Au cours de son intervention, l’espagnol a notamment dépeint l‘avenir d’une Europe vouée à se détacher de ses accoutumances actuelles, qu’elles soient énergétiques (dépendance au gaz russe), économiques (dépendance au marché chinois), ou sécuritaire (dépendance aux États-Unis).

"C’est un monde radicalement incertain, a reconnu le diplomate, pointant “ l’exceptionnelle” rapidité et l’ampleur des changements. Nous ne devrions pas essayer de le nier. Nous ne devrions pas essayer d’y résister. Ce serait un effort vain. Nous devons l’accepter et nous y adapter, en privilégiant la flexibilité et la résilience."

Reconnaissant que l’Europe ne voulait pas croire en une guerre de cette nature en Ukraine, Borrell a pointé l’importance de la communication pour porter le message européen: une "arme" diplomatique comme un remède aux fièvres nationalistes qui secouent le continent et brouillent les cartes d’un monde de facto multipolaire. Le fond de son message ? "Nous devons expliquer quels sont les liens entre la liberté politique et une vie meilleure. Nous, Européens, nous avons cette chance extraordinaire. Nous vivons dans le monde dans cette partie du monde où la liberté politique, la prospérité économique et la cohésion sociale sont la meilleure, la meilleure combinaison de tout cela. Mais le reste du monde n’est pas comme ça."