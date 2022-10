La proposition de décret des Engagés pour valoriser l'immersion doit encore mûrir

Reprenant le même argumentaire, le groupe Les Engagés au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a déposé ce mardi en commission de l’Éducation un projet de décret modifiant l’usage de la langue d’enseignement dans les épreuves externes certificatives (CEB, CE1D et CESS) et créant une attestation de suivi de l’apprentissage en immersion linguistique.

"Aujourd’hui, un élève qui suit un parcours en immersion obtient son diplôme en fonction des options qu’il a choisies, mais rien n’indique qu’il a suivi son parcours en immersion", a rappelé à cette occasion Mathilde Vandorpe. Et la députée membre de l’opposition d’insister : "Pourtant, on le sait, c’est quelque chose d’utile dans la vie de tous les jours et dans le cadre de certaines recherches d’emploi".

Un équilibre à trouver

Partant de sa propre expérience, partagée par "de nombreux autres témoignages" remontés du terrain, la députée a notamment pointé l’un des effets pervers de l’immersion telle que pratiquée dans le cadre législatif actuel : "À partir du mois de février, les enfants n’apprennent plus le néerlandais, mais ils font des listes de vocabulaire technique pour pouvoir faire le CEB en français".

Car, de fait, l’enseignement en immersion linguistique véhicule un certain nombre de connaissances "apprises en néerlandais mais qu’il faut maîtriser en français pour pouvoir faire le CEB ", conclut la députée.

Si Les Engagés ont laissé la porte ouverte à la mise sur pied d’une période transitoire et à la proposition d’amendements, les autres groupes politiques n’ont pas désiré voter le texte en l’état. Mais ils ne l’ont pas pour autant rejeté, signe que la problématique interpelle l’ensemble du monde politique et des députés de la commission éducation du Parlement de la FWB en particulier.

Un cadre à redéfinir

Évoquant les " pistes intéressantes" contenues la proposition de décret, Delphine Chabbert (PS) a ainsi pointé les nombreuses questions posées par celles-ci et pour lesquelles il faut d’abord apporter les réponses, estimant en définitive que le vote était "prématuré" à ce stade des discussions.

Partageant ce même constat, Nicolas Janssen (MR) a quant à lui pointé le fait que, si son groupe politique "est bien conscient de la nécessité d’adapter le secteur" de l’immersion linguistique, "il nous paraît nécessaire de se pencher sur le cadre et le statut de l’immersion, voire de le redéfinir, plutôt que d’y aller par petites touches ".

Une cohérence à assumer

Du côté du PTB, Jean-Pierre Kerckhofs a salué la proposition, tout en rappelant qu’il est important que la langue française "soit bien maîtrisée par les élèves qui reçoivent un diplôme de l’enseignement francophone". Lui aussi a dès lors estimé le projet de décret "pas assez mûr pour qu’il soit voté aujourd’hui".

Sensible à l’argument de son collègue de la gauche radicale, Kalvin Soiresse Njall (Écolo) a toutefois appelé l’ensemble du monde politique à faire preuve de "cohérence" et à " aller au bout de la logique" de l’immersion. Saluant ainsi une proposition de décret qui "a le mérite d’amener des points concrets" au cœur des discussions, lui aussi a cependant conclu à la nécessité de prendre plus de temps pour analyser la situation.

Des acteurs à auditionner

Pour toutes ces raisons, l’ensemble de la commission a donc décidé de surseoir au vote. Le temps, en principe, de pouvoir organiser un certain nombre d’auditions (fédérations de pouvoirs organisateurs, syndicats, services de l’administration et de l’inspection, etc.), de sorte à pouvoir dégager un certain nombre de réponses aux nombreuses questions laissées en suspens.

Les Engagés ont d’ailleurs appelé à ne pas faire traîner celles-ci, bien décidés à faire avancer ce dossier.

Les discussions ont également permis de confirmer qu’une proposition de décret visant à installer la "double immersion" en secondaire passerait prochainement devant le gouvernement.