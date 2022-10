Inégalités : «La Belgique ne peut pas se reposer sur ses lauriers!»

L’étude montre, par exemple, que la moitié des pays à revenu faible et intermédiaire ont revu leurs dépenses de santé à la baisse pendant la pandémie. Autre constat alarmant : 77 gouvernements, soit près de la moitié du panel, ont diminué les dépenses de protection sociale tandis que 70% ont coupé dans le budget consacré à l’éducation.

Une fiscalité inéquitable

La Belgique occupe la 4e place de ce classement. Une position a priori honorable, derrière la Norvège, l’Allemagne et l’Australie. "Le Top 10 est classiquement occupé par les États riches de l’OCDE, ce n’est pas tellement une surprise", observe Aurore Guieu, responsable du plaidoyer chez Oxfam Belgique, qui nuance le résultat de notre petit pays.

"Dans cet indice, la Belgique est en quelque sorte sauvée par son système historique de protection sociale. Et qu’il faut continuer de protéger! Je pense notamment aux allocations familiales, de chômage, au congé maladie. Il y a aussi le congé de naissance du deuxième parent qui est passé à 15 jours en 2021. On peut également citer la mise en place du chômage temporaire pendant la crise du Covid."

À cet aspect positif, Oxfam ajoute un sérieux bémol : une fiscalité jugée inéquitable en Belgique. Selon l’organisation, notre système fiscal actuel taxe peu les revenus du capital par rapport aux revenus du travail.

"Par exemple, les dividendes sont censés être taxés à 30% alors que dans les faits, en 2021, sur les 66 milliards de dividendes versés, 52 milliards d’euros de dividendes ont été imposés au taux zéro", avance l’organisation, qui regrette également qu’il n’y ait pas de véritable impôt sur la fortune en Belgique.

Les revenus du travail des bas et moyens salaires seraient, par contre, taxés trop rapidement par rapport aux tranches supérieures. "Tous ces phénomène accentuent la concentration des richesses, souligne Aurore Guieu. Selon les chiffres de la KU Leuven, 1% de la population - la plus riche - détient 24% de l’ensemble des richesses du pays." Oxfam relève en outre que l’impôt des sociétés a diminué de 33 à 25% ces dernières années : "Dans l’ERI, la Belgique apparaît d’ailleurs dans le Top 10 des pays ayant diminué la taxation des entreprises"

"Or, si on veut réduire les inégalités et mieux redistribuer les richesses, nous avons besoin d’un système fiscal plus progressif, où celles et ceux qui gagnent le plus contribuent le plus", affirme notre interlocutrice.

Des efforts à fournir

Pour se hisser à la première place du classement, aux côtés de la Norvège, quelles pistes la Belgique doit-elle explorer ? « Il faut clairement repenser la fiscalité sur la richesse. C’est important que la réforme fiscale qui s’annonce tienne compte de cet élément. L’autre piste essentielle, c’est la taxation des surprofits dont on parle beaucoup en ce moment. Comment s’assurer que les entreprises qui réalisent des bénéfices exceptionnels voient leur contribution augmenter? C’est ce que nous vivons aujourd’hui en période de crise, et il est urgent de réfléchir à cet aspect. Malgré cette 4e place, la Belgique ne peut donc pas se reposer sur ses lauriers! »