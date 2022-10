L’Ukraine a accusé mardi la Russie d’avoir "kidnappé" le directeur général adjoint des ressources humaines de la centrale nucléaire de Zaporijjia (sud), Valériï Martyniouk, alors que Vladimir Poutine doit échanger avec le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, dans l’après-midi à Saint-Pétersbourg.

"Hier, des terroristes russes ont kidnappé (...) M. Martyniouk, le retenant dans un lieu inconnu et utilisant probablement les méthodes de torture et d’intimidation qui leur sont propres", a fustigé l’opérateur nucléaire ukrainien de la centrale de Zaporijjia, Energoatom.

Le G7 promet de « demander des comptes » à Poutine après les bombardements sur l’Ukraine

Les dirigeants du G7 ont promis mardi "de demander des comptes au président Vladimir Poutine" après les frappes russes qui pleuvent sur l’Ukraine depuis deux jours.

"Nous condamnons ces attaques de la façon la plus véhémente possible et rappelons que les attaques aveugles contre des populations civiles innocentes constituent un crime de guerre", ont déclaré les dirigeants dans un communiqué, après une réunion d’urgence tenue en ligne avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les chefs d’État et de gouvernement du G7 ont également "déploré la stratégie russe d’escalade délibérée, y compris la mobilisation partielle des réservistes et la rhétorique nucléaire irresponsable, qui mettent en péril la paix et la sécurité mondiales". Et ils ont mis en garde Moscou, en réaffirmant que "toute utilisation d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires par la Russie aurait de graves conséquences".

Poutine peut encore jouer « l’escalade »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a martelé mardi auprès du G7 que Vladimir Poutine avait encore les moyens d’une "escalade", appelant à renforcer les sanctions contre Moscou et l’aide militaire à l’Ukraine après deux journées de bombardements d’ampleur.

"Le dirigeant russe, qui est en fin de règne, a encore les moyens d’une escalade", a-t-il déclaré, selon le texte en anglais de son discours diffusé par la présidence ukrainienne.

Nord Stream: l’Otan a doublé sa présence en mer Baltique et mer du Nord

L’Alliance atlantique a "doublé" sa présence en mer Baltique et mer du Nord à "plus de 30 navires" après le sabotage des gazoducs Nord Stream, a annoncé le chef de l’Otan, Jens Stoltenberg.

Ces navires sont "soutenus par des avions de patrouille maritime et des capacités sous-marines", a-t-il précisé lors d’une conférence de presse. Les efforts de renforcement militaire "sont étroitement coordonnés par le Commandement maritime de l’Otan", a-t-il ajouté. Ces zones maritimes incluent d’autres gazoducs reliant notamment la Norvège à des pays européens, d’une importance critique.

Centrale de Zaporijjia: Poutine se dit « ouvert à un dialogue » avec l’AIEA

Le président russe Vladimir Poutine s’est déclaré mardi "ouvert à un dialogue" avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, située dans le sud de l’Ukraine et contrôlée militairement par la Russie depuis mars.

"Nous allons parler avec plaisir de toutes les questions de notre intérêt mutuel ou qui suscitent peut-être une préoccupation, par exemple, ce qui concerne la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia", a déclaré M. Poutine, en recevant le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, à Saint-Pétersbourg (nord-ouest). "En tout cas, nous sommes ouverts à ce dialogue", a-t-il souligné.

L’Ukraine dit avoir libéré 32 soldats prisonniers dans un échange avec la Russie

La présidence ukrainienne a annoncé mardi avoir obtenu la libération de 32 soldats ukrainiens dans la cadre d’un échange avec la Russie, ainsi qu’avoir récupéré le corps d’un Israélien ayant combattu du côté de l’Ukraine.

"Aujourd’hui, un nouvel échange de prisonniers a été réalisé, on a réussi à libérer 32 militaires et à récupérer le corps de l’Israélien Dmytro Fialka", a indiqué sur Telegram le chef du cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak.

L’Ukraine a exhumé des dizaines de civils tués dans des villes reconquises dans l’Est

Le bureau du procureur général d’Ukraine a annoncé mardi avoir exhumé les corps de 78 civils dans deux villes de la région de Donetsk, dans l’est du pays, récemment reconquises par les forces ukrainiennes.

"Des sites de nombreuses sépultures ont été découverts dans les villes libérées de Sviatoguirsk et Lyman", a-t-il indiqué, faisant état de 34 corps exhumés à Sviatoguirsk et 44 à Lyman.

Selon cette source, certains corps exhumés à Sviatorguirsk présentaient des marques de "mort violente", et les dépouilles calcinées de deux personnes ont été retrouvées dans une voiture.

A Lyman, ce sont quelque 110 tombes qui ont été dénombrées et desquelles 44 corps ont été exhumés dans l’immédiat, y compris ceux "d’un enfant de un an et de toute sa famille".

L’Ukraine a accusé les forces russes de nombreuses exactions, découvrant à l’occasion de retraites russes les tombes de civils tués ou des victimes de torture ou d’exécution sommaire. La Russie dément systématiquement ces accusations.