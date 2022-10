Énergie : le prix du pellet en Wallonie n’a jamais connu une telle hausse en ce début octobre

Alors que le gouvernement fédéral vient enfin d’annoncer une aide pour les Belges qui se chauffent aux pellets et qu’ un possible hiver froid pourrait toucher la Belgique à cause du phénomène la Nina, le prix des pellets continue sa surchauffe. Fin septembre, le prix moyen était de 9,60€ mais avec des prix au-delà des 10 €. Ce combustible devenant plus cher que le mazout.