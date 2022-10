Crise énergétique : des moyens financiers supplémentaires pour les refuges pour animaux

À partir de 15 novembre, les 133 refuges et 15 CREAVES recevront ainsi une aide d’un montant maximal de 2.000 euros pour leur permettre de réduire les surcoûts de fonctionnement engendrés par la hausse des prix de l’énergie. Ces derniers devront remettre une déclaration de créance et s’engager à envoyer les pièces justificatives de leurs factures d’énergie (mais aussi frais de vétérinaires et achats de nourriture) pour le 1er mars 2023.

"Les travailleurs et les volontaires qui s’investissent sans compter dans la protection des animaux méritent amplement d’être soutenus. Ils doivent avoir la possibilité de continuer leurs missions dans des conditions confortables. Les animaux ne doivent pas être les victimes collatérales de cette nouvelle crise", a commenté la ministre régionale en charge du Bien-être animal, Céline Tellier.