Alimentaire : 300 000 emplois sur la sellette

Sans plafonnement du coût de l’énergie, ces indépendants ne survivront tout simplement pas à cette nouvelle crise. À politique inchangée, les fédérations prédisent des milliers de faillites dans les mois à venir, ainsi que la perte de 300 000 emplois directs, soit l’intégralité du secteur. "Nous sommes clairement au bord du drame humain et financier", affirment d’une seule voix les quatre fédérations, qui réclament des mesures d’urgence de la part du politique.

« Importer son pain d’Espagne »

Ces professionnels font état d’une situation économique catastrophique, chiffres à l’appui.

"Ce qui nous rassemble, c’est que nous sommes tous des PME et des indépendants, avec d’importants besoins en matière d’énergie. Pour prendre l’exemple des magasins d’alimentation indépendants, nos factures d’électricité ont été multipliées par 3 entre janvier et juillet 2022, et par 4 depuis le mois d’août. C’est tout simplement intenable !", estime Benoît Kennes, administrateur d’Aplsia, l’association professionnelle du libre-service indépendant en alimentaire. Pour la distribution alimentaire, la chaîne du froid est particulièrement coûteuse en électricité (70% de la facture). Les appareils de cuisson et, dans une moindre mesure, l’éclairage représentent respectivement 20 et 10% de la facture.

"Nous avons fait le calcul : pour un magasin de 1000 m2, un Carrefour market par exemple, la note d’électricité s’élevait à 6000 € par mois en 2021. Depuis le mois d’août 2022, le même indépendant doit débourser 25 000 €, soit 20 000 € de supplément mensuel!"

La situation est sensiblement identique au sein des autres secteurs. Au même titre que la distribution alimentaire, la boulangerie est une grande consommatrice d’énergie (fours, pétrins, frigos, etc.) "Le poids de l’énergie représente désormais 18 % de notre chiffre d’affaires, contre 6% il y a un an", souligne Albert Denoncin, président de la Fédération francophone de la boulangerie, qui pointe aussi une hausse phénoménale du coût des matières premières, de l’ordre de 60% en un an. Selon ce dernier, de nombreuses boulangeries ont déjà mis la clé sous la paillasson. D’autres devraient suivre au terme de leur contrat de fourniture d’électricité à prix fixe. "Sans intervention de l’État, elles ne pourront pas poursuivre leurs activités. Il ne faudra donc pas s’étonner que la boulangerie-pâtisserie belge disparaisse. La Belgique importe bien de fraises d’Espagne, si ça continue, nous devrons importer notre pain d’Espagne également!"

Éviter l’hécatombe

Pour s’en sortir, ces professionnels pourraient répercuter leurs coûts sur le consommateur. Une option que les quatre fédérations rejettent catégoriquement. "Si les prix augmentent en magasin, c’est dû à l’inflation imposée par toute la chaîne de production. Les augmentations de prix actuelles ne couvrent aucunement l’explosion des charges propres au point de vente", assure Benoît Kennes. Au sein des magasins et supermarchés indépendants, personne n’ose augmenter ses prix de vente pour couvrir ses charges. "Nous sommes dans un marché ultra-concurrentiel, le risque de provoquer une fuite de notre clientèle est réel."

Le président de la Fédération des bouchers, Philippe Bouillon, ne dit pas autre chose. Ici aussi, les chiffres parlent d’eux-mêmes. En répercutant la hausse des coûts sur le prix de vente, le prix moyen d’un steak passerait de 25 à 45 € le kilo, et celui de la saucisse de campagne, de 12 à 20 € le kilo. "Pourrait-on encore en vendre à ce prix ? C’est une excellente question! [...] Ce qui est sûr, c’est que si la situation actuelle perdure, nous risquons de perdre 75% des artisans-bouchers qui proposent des viandes qualitatives, plus onéreuses à produire."

Afin d’éviter un "tsunami social", les quatre fédérations demandent au gouvernement fédéral de fixer le prix de l’électricité à 100 € maximum le mégawatt-heure. Ce tarif permettrait de garantir l’emploi et le paiement des salaires, le paiement des fournisseurs, mais aussi le pouvoir d’achat des citoyens. "Cette mesure est urgente! Au 1er janvier, 80% des PME seront passées en contrat variable. Cela risque d’être l’hécatombe. Et le 1er janvier, c’est demain!", concluent les fédérations.