Bizarrement, la diffusion du film intervient, elle, une semaine plus tard, cette fois sur La Une. Sans doute, peut-on pronostiquer sans grand risque de se tromper, afin d’y toucher un public plus large. Et, qui sait ?, le sensibiliser lui aussi à ces questions.

On y suit le quotidien forcément chahuté de Malik et Bruno, les responsables de La Voix des Justes et de L’Escale, deux associations qui œuvrent depuis vingt ans dans le monde des enfants et adolescents autistes. Un métier qu’ils adorent, et jugent essentiel, même s’ils ne sont jamais à l’abri d’un coup de boule ou d’une crise. Mais Bruno et Malik ont appris à gérer ces enfants autistes dont les institutions traditionnelles ne veulent plus.

Malgré leur savoir-faire, leurs associations ne sont pas reconnues par l’État français qui compte bien mettre de l’ordre dans ces méthodes non homologuées par la paperasse officielle. En effet, La Voix des Justes et L’Escale sont, aujourd’hui, dans le collimateur de l’Inspection générale des affaires sociales…

Le duo Toledano-Nakache peut s’attaquer à n’importe quel sujet, il arrive toujours à en tirer un grand film. Celui-ci aura mis vingt ans à éclore. C’est long, mais c’était nécessaire pour embrasser la réalité complexe du terrain. Avec une grande humanité, ils prouvent une fois encore qu’on peut divertir sans abrutir et émouvoir sans abuser de violons. Trouver l’équilibre parfait, en somme.

Pour compléter le propos, et ne pas rester que sur cette fiction, même documentée, La Une enchaîne, dans la foulée du film, avec un autre documentaire, intitulé Il faudrait en faire un film, réalisé lui aussi par le duo Toledano-Nakache, et dans lequel ils brossent cette fois le portrait des deux éducateurs qui leur ont inspiré Hors Normes. Une soirée hors des sentiers battus, en somme.

