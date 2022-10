La Russie se venge, Poutine décline son bestiaire « atomique »

Ces mots, et ceux qui ont suivi, n’ont pas été choisis au hasard ; les " infrastructures essentielles " ont été intégrées à la doctrine nucléaire russe en 2020, un document censé justifier l’usage d’une telle arme pour répondre à une attaque de ce genre sur le sol russe, même avec des moyens dits "conventionnels" - comprendre, non nucléaires.

Message à peine codé

Le message était à peine codé ce lundi, le président russe en remettant une couche sur le caractère "atomique" du conflit, insérant dans sa série de griefs à l’encontre de l’Ukraine "les tirs de roquettes et d’artillerie sur la centrale nucléaire de Zaporijjia" - omettant au passage les tirs russes ayant permis à son armée d’en prendre le contrôle. Autre accusation "atomique", pourtant pas neuve : les "trois actes terroristes contre la centrale nucléaire de Koursk en Russie (NDLR : à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne), sapant à plusieurs reprises les lignes à haute tension de la centrale", a embrayé Poutine, référence à une série d’événements survenus en août dernier, mais jamais revendiqués par les Ukrainiens (tout comme l’attaque du pont de Crimée).

Le speech du maître du Kremlin visait une fois de plus à agiter le chiffon rouge nucléaire, dans le brouillard d’ambiguïté dont il est coutumier : "Si les tentatives d’attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront dures et leur ampleur correspondra au niveau des menaces posées par la Fédération de Russie..."

Faire couler le sang

En vérité, les représailles avaient déjà commencé ce lundi, alors qu’un blitz aérien russe ciblait plusieurs villes sur tout le territoire ukrainien.

Une "première étape" avant le démantèlement de l’Ukraine, a prévenu le numéro 2 du régime, Dmitri Medvedev, promettant d’autres représailles, plus dures encore.

À n’en pas douter, les futurs épisodes sanglants promis par la Russie viendront du ciel, faute de domination terrestre, où l’armée russe est en difficulté depuis de longues semaines. Le régime s’est déjà trouvé un général pour exécuter les basses oeuvres, en la personne de Sergey Surovikin, (nommé samedi), connu pour sa promptitude à cibler des civils. Son surnom ? Général "Armageddon"...

L’OTAN se réunit

Côté occidental, l’OTAN n’a pas tardé à condamner ces raids aériens, réitérant son soutien à l’Ukraine. Une réunion entre les ministres de la défense des pays membres de l’alliance doit se tenir cette semaine, l’occasion d’analyser dans le détail les menaces "atomiques" de Poutine. Pour l’heure, l’OTAN s’en tient à la même ligne rouge : tant qu’aucune destruction massive ne touche un membre allié, la réponse ne peut dépasser le cadre d’une aide logistique et formelle à l’Ukraine. On aurait tort de penser que Poutine s’en fiche : l’aide militaire est loin d’être négligeable et cela contribue largement aux succès ukrainiens récents sur le terrain. Et cette aide ne fait que croître, malgré ses menaces. "Concrètement, les Ukrainiens attendent la livraison prochaine de systèmes antimissiles NASSAMS par les Américains et la Norvège", pointe l’analyste du Centre d’étude sécurité et défense (CESD) Alain de Nève : "C’est un système de moyenne et longue portée, impliquant radars, lanceurs antimissiles, systèmes de conduite de tir et commandement. On est dans la haute technologie là, ce ne sont plus des ambulances qu’on envoie..."

Principe dissuasif

Sur les menaces nucléaires répétées par Poutine (mais aussi son numéro 2, Medvedev), l’analyste se veut prudent, insistant sur les problèmes posés par le terrain ukrainien dans l’optique de l’utilisation d’une telle arme. "Au-delà de la doctrine russe, il s’agit de savoir de quel type d’armes nucléaires et d’infrastructures on parle. Tout au plus sait-on ce que les Russes redoutent le plus", complète Alain de Nève : "C’est l’attaque contre des systèmes de communication tactiques qui pourraient endommager les éventuelles réponses nucléaires de la Russie".

Pour le reste, tout est flou, même pour les analystes : "Aujourd’hui on ne sait toujours pas avec certitude si la doctrine nucléaire russe prévoit une frappe en premier", admet Alain de Nève, ajoutant que l’on "sait seulement que les Russes ne l’excluent pas."

Que l’on se rassure (si l’on peut) : "Cette incertitude est constitutive de la dissuasion nucléaire, et là on aura jamais de réponse claire", conclut-il.