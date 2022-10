Havré: totalement restaurée, la statue Saint-Antoine a été installée à l’église Saint-Martin (VIDEO)

Classée trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’œuvre n’est plus tout à fait la même. La peinture superficielle, datant du 19e siècle, abimée et très sombre, a été nettoyée pour laisser place à une couleur permettant les reliefs. Les vêtements, les mains, le visage et le regard du saint s’en trouvent ainsi positivement modifiés. C’est un véritable travail d’orfèvrerie qui a été mené et salué par une dizaine de personnes, présentes ce lundi matin pour assister au retour de la statue.

©E.B.

"Je dois admettre que je suis extrêmement ému", souligne Marc Geerinck, président de l'asbl Chapelle Saint-Antoine. "C'est un véritable trésor de patrimoine et voir cette œuvre si belle, si magnifiquement restaurée,… Pendant plus de 40 ans, elle a été abandonnée dans un coin, sans un regard. Sa restauration s'inscrit dans un projet bien plus vaste mais c'est déjà un grand pas en avant qui vient d'être franchi."

Si aucun élément ne permet de dater avec précision l'œuvre, constituée de pierre, on estime qu'elle date du 14e siècle. "Elle était auparavant installée sur un socle, à environ un mètre de hauteur. Elle peut désormais être regardée de plus près. C'est une magnifique opportunité pour les fidèles, les amateurs de patrimoine", ajoute Camille De Clercq, cheffe du département conservation et restauration de l'IRPA.

De son côté, l'asbl entend, un jour, permettre à Saint-Antoine de retrouver sa chapelle. « Impossible de dire quand », prévient Marc Geerinck. "Nous avons des projets importants pour celle-ci. Nous avons désigné un bureau d'architecte, lancé un appel aux bonnes âmes qui souhaiteraient nous aider dans notre mission de sauvegarde du patrimoine,… Nous espérons pouvoir, à un moment, rouvrir la chapelle au public."

D’importants travaux devront cependant être entrepris avant que cela ne soit possible. Laissé à l’abandon de longues années, l’édifice fait en effet grise mine. Considéré, là encore, comme un trésor patrimonial, la chapelle peut compter sur l’implication de bénévoles déterminés et prêts à prendre leur bâton de pèlerin pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. Un subside exceptionnel de 15 000 euros avait déjà été octroyé par la ville de Mons en 2020 afin de permettre une intervention urgente et écarter le risque d’effondrement imminent qui pesait sur la charpente.

La Chapelle de Saint-Antoine en Barbefosse fut construite entre 1389 et 1409 par les chevaliers de l’Ordre de Saint-Antoine en Barbefosse. Il s’agit non seulement d’un des plus anciens bâtiments religieux de la ville, mais il occupe également une place importante dans la tradition montoise. En effet, cette Chapelle constituait un important lieu de pèlerinage, notamment au moment des épisodes de peste qui ont frappé la région au Moyen Âge. En ces temps de troubles, sauvegarder l’édifice apparait peut-être plus encore comme indispensable.