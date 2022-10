Farid répond à votre question météo : « Un hiver froid sur la Belgique à cause du phénomène la Nina? »

Hello Chris. Attention aux annonces d’hiver apocalyptique chaque année dans le but de faire du buzz et du clic. Cependant, il est important d’expliquer la Nina, qui est une anomalie de température négative dans le Pacifique équatorial. Cela provoque une réaction en chaîne dans la météo mondiale avec, par exemple, une activité cyclonique importante, de fortes pluies en Australie et en Afrique australe. Durant l’hiver, il est vérifié que cela induit un temps très froid sur l’Amérique du nord et le Canada, ce qui s’est vérifié ces deux dernières années. Les effets de la Nina sont moins notables et encore moins compris pour l’Europe, où l’hiver n’est pas attendu très froid hormis peut-être janvier. Les prévisions à long terme sont vraiment difficile sur un petit pays comme la Belgique et à prendre avec des pincette surtout pour le froid.