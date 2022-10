Ecaussinnes : aucun débordement signalé ce week-end lors des manifestations « Code Rouge »

Une importante action de blocage avait lieu ce week-end par la coalition « Code Rouge » qui partait d’Ecaussinnes pour rejoindre le zoning de Feluy et y bloquer une infrastructure de TotalEnergies. Le collectif souhaitait dénoncer les injustices sociales, les surprofits des société multinationales dans la crise énergétique et l’inaction climatique. Les zones de police, notamment de la Haute Senne, avaient donc préparé un dispositif policier important afin d’encadrer au mieux les manifestations et éviter tout débordement.