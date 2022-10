Un quart de siècle! Cela fait exactement 25 ans, en ce début octobre, qu’Alain Pinckaers et Benoît Humblet ont relancé les activités de la brasserie du Val-Dieu.

Les débuts furent cependant quelque peu poussifs: 300 hectolitres en 1998. "Je pense qu’on doit notre succès à notre ancrage régional: les consommateurs locaux nous ont toujours fortement soutenus." Retour sur une histoire à succès.

2. RÉGIONS | Une commerçante de Gedinne lance la «rébellion» contre la hausse des prix: «Ça va finir en Mad Max»

Une commerçante de Gedinne Gare a organisé une mobilisation lundi de bon matin. Une manif de gens qui ne s’en sortent plus ou craignent de plonger dans la misère.

3. SANTÉ | Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), témoignage: «Je dois réapprendre chaque fois que je perds un peu plus la vue»

Marguerite avait 53 ans quand les premiers signes de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). "Comme j’étais institutrice maternelle et que je faisais mes préparations le soir, j’ai pensé à une fatigue visuelle. J’arrêtais pour faire autre chose puis je recommençais plus tard. Puis j’ai eu comme des éclairs. Et quand je conduisais les lignes et les panneaux se déformaient."

Marguerite consulte rapidement un ophtalmologue qui diagnostique rapidement une DMLA: une dégradation d’une partie de la rétine.

4. SOCIÉTÉ | Un sans-abri sur cinq a entre 18 et 25 ans (étude)

Un adulte en errance sur cinq a entre 18 et 25 ans. C’est ce qui ressort d’une étude menée par l’UGent, la KU Leuven et l’UCLouvain, à l’initiative de la Fondation Roi Baudouin.

Fin 2020 et fin 2021, des dénombrements de sans-abrisme ont été réalisés dans neuf villes et régions de Belgique. Sur 6 286 personnes identifiées comme sans-abri ou en absence de chez-soi, 1 208 avaient entre 18 et 25 ans. Qui sont ces jeunes ? Comment en sont-ils arrivés là ? Quels sont leurs besoins ?

5. RÉGIONS | Secte Ogyen Kunzang Choling à Aiseau-Presles: le gourou définitivement condamné

Robert Spatz, le chef incontesté de la secte internationale OKC, avait écopé 5 ans de prison avec un sursis partiel, devant la cour d’appel de Liège. Spatz s’était alors tourné vers la Cour de cassation. Mais celle-ci vient de le débouter, considérant que l’arrêt liégeois est exempt de tout reproche. La condamnation est donc définitive.

6. CULTURE | Huy: Elie Semoun, prévisible et cynique

Qu’est-ce qui fait d’un homme un être à part entière si ce ne sont ses vices, ses failles, ses mauvaises pensées, en plus de ses qualités? Dans son nouveau spectacle Elie Semoun et ses monstres, l’humoriste tente une approche de cette part sombre de notre humanité dont il se gausse dans un stand-up qui, d’emblée, pose la question du politiquement incorrect. En d’autres mots, sommes-nous autorisés à rire de tout?

Ainsi présenté, le propos devrait pouvoir nous emmener sur un terrain riche de découvertes. À l’inverse, il s’essouffle rapidement dans des répliques prévisibles et potaches qui donnent à l’ensemble un sentiment de déjà-vu ou de déjà entendu. Le jeu exagéré d’Elie Semoun, tout dans la démonstration, efface en outre, ici, toute possibilité de discernement.

7. SPORT | Amallah, l’éviction qui fait tache au Standard

Le premier fait saillant de ce choc wallon a eu lieu bien avant le coup d’envoi du côté liégeois avec la mise à l’écart de Selim Amallah.

Vendredi, juste avant la séance vidéo, l’international marocain s’est vu signifier qu’il pouvait rentrer chez lui car il n’était pas retenu pour le match et qu’il serait attendu mardi à l’entraînement. Dans l’entourage du joueur, on assure que cette décision fait suite au refus du Marocain de prolonger son bail qui arrive à échéance en fin de saison.

8. SPORT | Max Verstappen parti pour battre tous les records

Voilà c’est fait: à 25 ans et 9 jours, Max Verstappen a décroché, dimanche matin à Suzuka, son deuxième titre mondial consécutif.

Ce n’est pas un record de précocité. Fernando Alonso aussi avait 25 piges au moment de devenir double champion du monde (25 ans 2 mois et 23 jours), mais surtout Sebastian Vettel a tressé les lauriers pour la deuxième fois à 24 ans 3 mois et 6 jours. Et un troisième sacre a suivi la saison suivante pour le jeune Allemand.

Mais Verstappen a toutefois déjà fait mieux que les cinq plus grandes icônes de la F1 : Lewis Hamilton et Michael Schumacher n’en possédaient toujours qu’un à son âge, Alain Prost et Ayrton Senna, zéro. Juan-Manuel Fangio n’avait, quant à lui, pas encore débuté en Grands Prix.

9. SPORT | Edward Still: «J’ai mal au cœur pour Jackson»

Après la victoire particulièrement poussive ramenée d’Anderlecht le week-end dernier, Edward Still et son équipe ont connu le sentiment inverse, ce dimanche. Une défaite cruelle et imméritée face au rival du Standard. Un manque de réussite, résumait l’entraîneur.

10. CULTURE | Franck Bouysse sort « L’homme peuplé » et nous emmène au cœur de la nature mystérieuse

Un écrivain en quête d’inspiration et un guérisseur solitaire semblent s’épier dans le nouveau roman de Franck Bouysse, " L’homme peuplé ".