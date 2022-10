Elsa Zylberstein, dans les souliers de Simone Veil

"C’est pour ça, confie Elsa Zylberstein, que j’espère que la jeune génération verra ce film. Parce que cette Histoire, ils ne la connaissent pas, n’y ont pas été assez éduqués. Et Simone Veil, c’est la petite histoire dans la grande Histoire."

Quatre ou cinq rendez-vous en tête à tête

L’actrice parisienne sait de quoi elle parle, puisqu’elle a rencontré Simone Veil quelques années avant sa mort. "Je me trouvais à un dîner au cours duquel elle devait recevoir un prix. On m’avait demandé de prononcer un discours, et j’en ai donc écrit un, de façon un peu inconsciente. que j’ai présenté devant toute sa famille. Après quoi, j’ai été invité à leur table, et on ne s’est plus quitté…"

Pas au point de devenir "des amies proches", concède Elsa Zylberstein: "Ce serait mentir ". Mais ces quelques rendez-vous – "quatre ou cinq fois en tête à tête, et deux ou trois coups de fil" – ont suffi à faire grandir dans la tête et dans le cœur de la comédienne l’admiration qu’elle vouait déjà à son aînée.

Aussi, lorsque cette dernière décède à l’été 2017, à 89 ans, elle évacue son chagrin en nourrissant cette fois ouvertement un projet déjà caressé en silence: devenir l’ex-ministre de la Santé dans un biopic pour lequel elle "ne voit qu’un cinéaste ": Olivier Dahan, le réalisateur de La Môme (2007).

Pendant un an, je ne pensais plus qu’à ça: je ne voulais pas qu’on me reconnaisse, j’avais envie qu’on m’oublie

Cinq ans plus tard, ce film sort mercredi. On y découvre une Elsa Zylberstein métamorphosée, qui incarne Simone Veil à tous les âges adultes de la vie, de 35 à 85 ans. "C’est un rôle, raconte-t-elle avec fougue, que j’ai préparé pendant un an: j’ai pris 9 kilos, regardé chaque image d’elle, écouté chaque parole, marché dans ses chaussures, adopté chacun de ses gestes, publiquement mais aussi dans l’intimité. Pour ça, j’ai rencontré ses proches: Jean-Paul Davin, son ex-directeur de cabinet, son ami Paul Schaffer, Serge Klarsfeld ou encore Ginette Kolinka, déportée avec elle à Auschwitz. Je ne pensais plus qu’à ça: je suis entrée en religion Simone Veil. En fait, je ne voulais pas qu’on me reconnaisse, j’avais envie qu’on m’oublie."

Plastiquement, le résultat est impressionnant. Le film, échevelé, un peu moins. Qu’importe, puisque l’essentiel est ailleurs: il consiste à donner une autre image de la grande dame: "On la représente souvent comme quelqu’un de dur, s’agace Elsa Zylberstein. Avec Olivier, on ne voulait pas montrer la femme au chignon, mais aux cheveux lâchés." Avec ses sentiments, ses doutes. Et aussi tous ses combats gagnés, puisque la loi permettant l’IVG ne fut pas le seul mené victorieusement: "Elle a fait beaucoup pour le sort des détenus dans les prisons, par exemple. Parce qu’elle avait été humiliée dans les camps – une réalité dont on se servait contre elle -, elle ne voulait pas que quiconque puisse être humilié à son tour. C’était une grande inspiration. Et ça l’est encore."

« Simone, le voyage du siècle », biopic d’Olivier Dahan. Avec Elsa Zylberstein et Olivier Gourmet. Durée : 2 h 19. Sortie le 12/10.