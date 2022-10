Va-t-on exiler les terrains de padel dans les zonings ?

Le padel est un sport en plein essor. D’innombrables terrains sont aménagés un peu partout en Wallonie, en intérieur comme en extérieur. Et ce sont ces derniers qui posent parfois problème. Car ce jeu, en quelque sorte hybride du tennis et du squash, se joue avec une raquette pleine et les parois vitrées du terrain sont utilisées par les joueurs pour renvoyer la balle. Conséquence ? Un bruit non négligeable et répétitifs qui agace les riverains de ces infrastructures sportives. Au point que certains se tournent vers la justice pour faire cesser les nuisances sonores.