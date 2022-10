Ukraine : quels sont les risques à la centrale nucléaire de Zaporijia? Décryptage (vidéo)

Ces craintes ravivent les souvenirs douloureux de Fukushima et Tchernobyl, les deux plus grandes catastrophes nucléaires de l’Histoire. C’était il y a 11 et 36 ans. Mais depuis, les technologies et les centrales elles-mêmes ont beaucoup évolué. Elles sont plus sécurisées. Selon Emmanuelle Galichet, soutenue par d’autres experts en physique nucléaire, ces catastrophes traumatisantes ne pourraient plus se dérouler aujourd’hui.