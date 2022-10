Ne vous fiez pas aux applications

« Les applications d’identification d’espèces végétales connaissent un succès grandissant. Elles sont très chouettes pour assouvir sa curiosité, mais elles ne sont en aucun cas capables de différencier un champignon vénéneux d’un champignon qui ne l’est pas », avertit Dominique Vandijck, directeur général adjoint du centre antipoisons. Bernard Clesse, écopédagogue et mycologue confirme : « Il existe plein de sosies dans la nature qui ne peuvent parfois se distinguer qu’avec l’usage d’un microscope. Une application ne sait pas faire de la microscopie. » Il est également imprudent de se fier aveuglément aux illustrations dans le premier livre trouvé, surtout si celui-ci date. « La toxicologie des champignons est bien mieux connue qu’auparavant et des champignons réputés comestibles il y a quelques dizaines d’années se révèlent aujourd’hui toxiques voire même mortels (ex. : paxille enroulé) », ajoute Bernard Clesse. PLD