DMLA, témoignage : « Je dois réapprendre chaque fois que je perds un peu plus la vue »

C’est la déformation des lignes qui lui met la puce à l’oreille. "J’étais sensibilisée au problème parce que ma maman était atteinte de la maladie. Mais elle avait 70 ans. Ça a commencé beaucoup plus tôt chez moi. " La lecture devint de plus en plus difficile, avec les lettres qui s’effacent.

Marguerite consulte rapidement un ophtalmologue qui diagnostique rapidement une DMLA: une dégradation d’une partie de la rétine (la macula), pouvant mener à la perte de la vision centrale.

Une forme mixte

Marguerite souffre d’une DMLA de type différent à chaque œil. "À droite, j’ai une forme sèche, pour laquelle il n’existe aucun traitement, mais qui a une évolution lente. À gauche, j’ai une forme humide, plus rapide. On m’a fait des injections pour ralentir la maladie."

Marguerite a essayé de continuer à travailler avec sa maladie, "mais je n’ai tenu qu’un trimestre, c’était vraiment trop compliqué." Elle doit arrêter de conduire et n’arrive plus à lire.

Aujourd’hui,23 ans plus tard, sa vision est très limitée: "Je vois toujours la lumière. Je distingue des choses floues: je ne reconnais pas les visages des personnes, je vois leur silhouette et je reconnais leur voix. Je n’ai plus la possibilité de lire, et je n’écris que grâce aux commandes vocales."

Pourquoi cette perte de vue ?

La macula est la zone centrale de la rétine, à l’arrière de l’œil, où convergent les rayons lumineux en vision diurne. Elle contient en son centre une petite dépression appelée fovéa, entièrement composée de photorécepteurs. Ils confèrent l’excellente acuité visuelle et permettent notamment la lecture de petits caractères ou encore la reconnaissance des traits d’un visage.

Le lecteur d’étiquettes permet à Marguerite de garder un peu d’autonomie. ©-©EQla.be

La maladie de Marguerite évolue. " Au début, c’était difficile, même si j’ai la chance d’être très entourée par ma famille. J’ai reçu beaucoup d’aide d’Eqla (ancienne œuvre nationale des aveugles). C’est grâce à eux que j’ai pu rebondir: j’ai suivi des ateliers résilience à Gilly, j’ai la visite d’une coordinatrice et d’une ergothérapeute une fois par mois. On a instauré des repères dans ma cuisine. J’ai appris des astuces pour verser de l’eau et pour utiliser ma machine à laver et mon sèche-linge. Elles m’ont aidé à classer mes dossiers et m’ont familiarisé avec l’usage du lecteur d’étiquettes. "

Actuellement, Marguerite apprend à maîtriser la canne de locomotion des personnes aveugles. "C’est important pour moi parce que j’adore marcher. Ma maladie m’impose de sans cesse m’adapter et apprendre. Je faisais du vélo avant, mais c’est fini. Mais la semaine prochaine, je vais essayer un tandem avec mon mari. "

Et l’avenir ? "Comme il y a un facteur génétique, je suis inquiète pour mes enfants et petits-enfants. Je me tiens au courant. La science progresse. Je sais que pour moi c’est trop tard, mais j’espère que les générations futures pourront en bénéficier."

Testez votre vue sur https ://eqla.be/campagnes-et-actions/ca-nous-regarde/

Il n’y a pas encore de traitement contre la DMLA, mais la science y travaille