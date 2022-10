Les ASBL victimes d’exclusion bancaire ?

"Nous avons cherché à joindre ING. Le courrier qui nous annonce la fin de la relation avec la banque nous renvoie simplement vers un numéro de téléphone. Mais le répondeur automatique ne fait finalement que répéter que la décision est définitive et irrévocable, pointe Nathalie Mathieu, administratrice de L’associatif financier. Nous avons contacté notre gestionnaire de dossier… qui ne fait pas de commentaire et nous renvoie également vers ce numéro. Donc pour l’instant, nous n’avons pu joindre personne!"

Une exigence complexe

Notre interlocutrice affirme être en lien avec d’autres ASBL, confrontées au même problème. "Je pense qu’il s’agit d’une campagne d’exclusion à large spectre", estime-t-elle. Selon Nathalie Mathieu, la décision d’ING trouve en réalité son origine dans la nouvelle loi de 2019 sur les ASBL. "Depuis lors, et pour faire simple, les associations sans but lucratif sont assimilées à des entreprises." Ce faisant, elles ont notamment l’obligation d’enregistrer leurs bénéficiaires effectifs au registre UBO. L’objectif de cette législation est d’identifier les personnes physiques qui se trouvent derrière ces organisations, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.

"Le souci, c’est qu’il est assez compliqué de remplir ce registre UBO, l’application n’est pas du tout ergonomique. Depuis cette nouvelle loi de 2019 sur les ASBL, de nombreuses associations n’ont donc pas complété ce registre. Il faut également noter que l’information est très mal passée auprès de nous… Or, les banques doivent s’assurer que les entreprises ou associations qui ont un compte chez elles ont bien rempli le registre UBO."

Cette vérification serait assez laborieuse et chronophage pour les institutions bancaires. "On leur demande de jouer un rôle de gendarme qu’elle n’ont pas envie d'endosser, ce qui pourrait en partie expliquer la situation actuelle."

Appel aux politiques

L’administratrice observe, plus généralement, une certaine frilosité des banques à l’égard des ASBL depuis la loi de 2019. Ouvrir un compte bancaire serait également de plus en plus complexe. "Depuis 2019, on constate une chute en termes de créations d’associations sans but lucratif, et une forte augmentation des cessations. Mais aujourd’hui, en excluant le monde associatif, on va encore un peu plus loin." Le secteur en souffrira, très clairement : "Sans banque, comment va-t-on faire pour payer nos salariés par exemple ?"

Contactée par nos soins, ING dit avoir pris connaissance de la communication de l’organisation L’associatif financier. La banque ne souhaite cependant pas commenter les cas individuels de ses clients. "Nous pouvons néanmoins affirmer qu’ING Belgique n’a pris aucune décision générale de cesser de coopérer avec les ASBL. Une telle mesure générale pour un secteur spécifique n’est d’ailleurs pas légale", relève la banque.

Si Nathalie Mathieu regrette l’attitude d’ING dans ce dossier, elle reconnaît cependant la difficile mise en œuvre du registre UBO. "Je comprends que ce registre crée des difficultés pour le secteur bancaire. Cette loi est absurde ! C’est au niveau législatif qu’on nous a mis des bâtons dans les roues. Notre objectif est d’ailleurs d’alerter le secteur bancaire, mais également nos dirigeants afin de trouver une solution. Cela dit, j’ignore si d’autres banques entendent suivre l’exemple d’ING, mais il y a sans doute mieux à faire que de mettre en place une politique d’exclusion du monde associatif pour sortir de l’impasse."