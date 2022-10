L’ambiguë stratégie nucléaire russe

La bête blessée

Joe Biden faisait certainement référence aux menaces atomiques régulières de Poutine, dont l’armée essuie revers sur revers sur le terrain ukrainien ; dans ce contexte, il est vrai que l’utilisation d’une arme tactique n’est pas exclure, d’autant que l’alliance de défense occidentale (OTAN), n’a pas promis explicitement de répondre par le même moyen à la Russie si celle-ci venait à larguer une bombe de ce type sur l’Ukraine (lire ci-dessous). Peut-être le président américain dispose-t-il aussi d’informations plus confidentielles sur les intentions russes, qu’il ne peut évidemment pas dévoiler publiquement. Toutefois, il y a lieu de se pencher sur un document que la Russie a rendu public, voilà un peu moins de deux ans, et qui modifie sensiblement les conditions d’utilisation de son arsenal nucléaire. Dans ce décret datant de juin 2020, le Kremlin définit ainsi les "principes fondamentaux" en matière de "dissuasion nucléaire" ; un geste du régime présenté à l’époque comme un exercice de transparence, mais qui résonne aujourd’hui comme un sérieux avertissement. En particulier la section 17 du décret, qui détaille les situations pouvant justifier l’utilisation d’une arme nucléaire.

Sans surprise, on retrouve le cas de figure de la "réponse à l’utilisation d’armes nucléaires et d’autres types d’armes de destruction massive contre elle (NDLR : la Russie) et (ou) ses alliés", mais aussi "en cas d’agression contre la fédération de Russie avec l’utilisation d’armes conventionnelles."

Usage élargi… ou pas

Du fait des annexions de quatre régions ukrainiennes, que la Russie considère désormais comme faisant partie de sa fédération, on pourrait imaginer que la Russie considère que les combats dans ces régions sont, au regard de sa doctrine, un cas d’agression contre elle. Si ce n’est que, plus loin, un autre point (19) détaillant les conditions dans lesquelles le président de la fédération de Russie peut utiliser l’arme nucléaire, précise qu’en cas d’agression "conventionnelle", la réponse doit en fait faire suite au fait que "l’existence même de l’État est menacée". On imagine mal l’existence de la Russie tout entière reposer sur les régions ukrainiennes qu’elle entend s’approprier… mais Poutine n’est pas à une distortion de la réalité près.