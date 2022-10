Leur message a été entendu.

Interpellé jeudi en séance plénière sur la fermeture des départs 112 de Libramont, Ampsin et La Calamine, le ministre fédéral de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a qualifié la situation de "préoccupante".

Subsides insuffisants

Les subsides alloués à l’aide médicale urgente s’élèvent actuellement à 77 millions d’euros auxquels il faut ajouter les revenus de la facturation, soit 41 millions.

"Le montant de ces subsides est absolument insuffisant ! Il faut un refinancement et travailler avec un budget fermé face à l’inflation des prix et à la crise de l’énergie, a annoncé Frank Vandenbroucke. Avec l’aide du Conseil national des secours médicaux d’urgence, j’ai préparé un dossier étoffé qui demande un refinancement significatif. Ce dossier sera déposé au conclave budgétaire"

Le ministre fédéral a annoncé dans la foulée qu’un arrêté royal révisant les normes d’agrément de qualité de l’aide médicale urgente était en préparation.

Croix-Rouge: 3,7 millions du SPF Santé

Pour l’année 2022, la Croix Rouge de Belgique, active en Wallonie et à Bruxelles, a reçu du fédéral un subside de 3 713 890 euros, selon le SPF Santé publique. Une paille par rapport aux dépenses du secteur humanitaire (l’autre secteur étant les dons de sang). En 2019 (hors Covid et inondations), celles-ci s’élevaient à 157,9 millions d’euros pour un budget total de 156,9 millions. Un budget qui, on le voit, peine parfois à l’équilibre.

Le soutien financier du fédéral se concentre essentiellement sur l’accueil des demandeurs d’asile (près de 109,6 millions d’euros). Les deux autres principales sources de financement sont les services facturés au grand public (34,1 millions) puis les dons de particuliers et d’entreprises (10,3 millions).

En 2021, la Croix Rouge de Belgique a assuré 43 731 transports urgents. La crainte des organisations syndicales de voir dans la foulée de Libramont et Ampsin d’autres centres de secours contraints de fermer leurs portes était bien réelle jeudi, quelques heures avant la tenue d’un conseil d’entreprise extraordinaire (voir cadrée). La moitié d’entre eux seraient en déficit selon une source syndicale.

Appel aux autorités locales

Difficile, voire impensable de se passer de cette aide médicale urgente qui, si elle disparaissait, pourrait mettre en péril la vie de nombreux citoyens en allongeant parfois de vingt minutes l’attente d’une ambulance.

"Des contacts ont été pris entre la direction de la Croix-Rouge Humanitaire et les autorités locales pour voir comment le service assuré par les ambulances de la Croix-Rouge pourrait être maintenu, explique Valérie François, secrétaire permanente CNE pour le non-marchand. Ce fut notamment le cas à La Calamine mais comme les pouvoirs locaux ne disposaient pas de moyens supplémentaires, les ambulanciers ont été licenciés."

Au cabinet du ministre wallon des Pouvoirs publics, Christophe Collignon (PS), on rappelait jeudi que les zones de secours relèvent du fédéral. "Les communes ne parviennent déjà pas à assumer le financement des zones de secours… On ne peut pas une fois de plus leur demander de supporter des charges supplémentaires. La plupart sont déjà exsangues."