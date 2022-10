La jeunesse tunisienne triomphe

Celui-ci, convoité par les douze films en compétition, et parmi eux ceux de Louis Garrel ( L’innocent) et Valeria Bruni-Tedeschi ( Les Amandiers), est finalement allé à Sous les figuiers, le premier long-métrage de fiction d’Erige Sehiri, une réalisatrice franco-tunisienne venue nous raconter, avec ce drame d’un peu plus d’une heure et demie, la détresse d’une jeunesse tunisienne coincée entre tradition (la récolte des figues), modernité (les réseaux sociaux) et l’envie d’ailleurs (avec l’amour en catalyseur).

Dans un registre similaire, mais un cadre très différent, le jury présidé par la productrice Annabella Nezri a également choisi de distinguer La gravité, de Cédric Ido, à qui a été remis le Prix Spécial du Jury. Le réalisateur franco-burkinabé, déjà scénariste sur la série Oussekine, y évoque le sort d’une cité française dans laquelle – c’est son originalité – il convoque aussi une part de fantastique.

Enfin, une "Mention Spéciale" a été décernée à Des gens bien, du cinéaste roumain Paul Negoescu, tandis que le Bayard du meilleur scénario a été attribué à Louis Garrel pour L’innocent.

Du côté de la compétition des premières œuvres, c’est cette fois Le marchand de sable, un film du Français Steve Achiepo dans lequel un jeune père à peine sorti de prison devient, presque malgré lui, marchand de sommeil. Un choix qui confirme la volonté de cette 37e édition de mettre en avant un cinéma social et engagé.

Enfin, le Prix du Public a été remis, lui, aux Grands Seigneurs, du Namurois Sylvestre Sbille, qu’on avait perdu de vue depuis Je te survivrai en 2013. Une comédie grinçante dans laquelle Renaud Rutten et Damien Gillard (le Fabrizio du Grand Cactus) improvisent un cambriolage pas commes les autres.

La 38e édition du FIFF aura lieu du 29 septembre au 6 octobre 2023