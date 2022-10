La crise de l’énergie fait trembler le sport amateur en Wallonie

"C’est même pire, explique le président Alain Portier. Nous sommes passés de 700 € la saison dernière à 5 000 € aujourd’hui. C’est impayable ! Nous gérons une ASBL qui s’occupe principalement d’enfants. Nous allons nous réunir avec le comité pour essayer de trouver des solutions. On va aussi consulter les parents de nos joueurs. On va peut-être demander que plus personne ne prenne de douche après les entraînements, comme pendant la période de crise sanitaire. On va aussi étudier la question de l’éclairage, mais comment ne pas éclairer les terrains quand la nuit tombe à 18 ou 19 heures ?"

Le dirigeant attend une réaction du politique. Il évoque le blocage des prix en France et en Espagne et dit ne pas comprendre l’inaction en Belgique. "On laisse les clubs dans une situation de misère comme les boulangers, par exemple. Il faut que l’État intervienne. Et encore plus la Région wallonne. Quelle Wallonie veut-on ? Nous sommes déjà plus taxés qu’en Flandre et on ne nous soutient pas dans cette crise. Il s’agit de concurrence déloyale. Quand on voit les installations chez nos voisins flamands et celles dont nous disposons, il n’y a pas photo. Le fossé ne cesse de croître entre les différentes régions du pays."

Matches déplacés et primes rabotées

À Lasne, le club s’est rapidement rendu compte que l’hiver serait rude. "Rien que pour février à juin, nous avons eu un surplus de 35 000 € à payer en énergie", explique Tanguy Lambillon, le président.

Pas question de rester sans rien faire. "Il était donc sérieusement temps d’anticiper. Nous voulons être proactifs au maximum et que l’effort soit collectif, que tout le monde soit concerné."

Résultat, plusieurs mesures ont été prises. Pour éviter de devoir éclairer les terrains, les matches des P2 hommes et P1 dames ont été déplacés en journée. La buvette ne sera plus chauffée qu’à 19 °C et le club fera appel à un spécialiste pour faire la chasse aux autres dépenses énergétiques non indispensables. Le club va aussi profiter de la rénovation des douches pour demander à la Commune de placer des systèmes pour économiser l’eau. Le remplacement de l’éclairage actuel par des LED serait un vrai plus ; le club n’a toutefois pas la main sur ce dossier.

Les dirigeants ne se sont pas arrêtés là: "Nous avons réduit de 10% les primes des joueurs de l’équipe première et des entraîneurs."

Ces mesures s’accompagneront d’une relance d’activités pour faire rentrer des sous dans les poches du club. Histoire d’espérer passer l’hiver à l’abri.

N’éclairer qu’une partie de la piste d’athlétisme

Mardi, ils étaient près de 200 personnes à s’entraîner sur la piste d’athlétisme de Ciney. Et une partie d’entre eux a dû se demander s’ils n’allaient pas devoir s’équiper de lampes torches pour finir la session. Les pylônes d’éclairage n’ont en effet été allumés qu’au dernier moment. "Entre chien et loup", commente Pol Wilmet, le président.

L’ARCH athlétisme a voulu tester une réduction de l’éclairage pour moins consommer d’énergie: "Nous n’avons allumé qu’au dernier moment et nous n’avons utilisé que 2 des 4 pylônes d’éclairage."

Un premier test que le président juge positif: "Pour un entraînement de demi-fond, c’est jouable : on peut s’entraîner en toute sécurité." Le club a d’ailleurs fait remonter ce retour positif aux autorités communales.

L’éclairage est un des principaux postes de dépenses pour le club. "Nous ne nous entraînons pas en salle : même en hiver, on continue sur la piste. Et dans les vestiaires, on mettra le chauffage au minimum."

Modifier l’horaire des entraînements pour éviter d’allumer la piste est-il envisageable ? "Non. La grille d’entraînement a déjà été revue lors du Covid. Il ne faut pas oublier que les entraîneurs ne sont pas nécessairement dans l’enseignement : ils ne sont donc pas tous disponibles le mercredi après-midi. Et en soirée, à partir de 17 h, il fera bientôt noir. Difficile de commencer avant ça."

Reste que la possibilité d’isoler ou de réduire l’éclairage des pylônes est loin d’être une généralité. Le président d’un autre club nous confiait ne pas savoir comment fonctionnait l’installation mise à disposition du club.