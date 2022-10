À peine 23% de temps de jeu lorsqu’il est fit: voici à quel point Carlo Ancelotti boude Eden Hazard (infographies)

23,31% de temps de jeu sur les 52 matchs où il était disponible

Sur les 52 rencontres où Eden Hazard était à disposition de son coach (non blessé), il n’a pris part qu’à 27 d’entre elles, pour seulement 10 titularisations et 17 entrées en jeu. Le Diable rouge a joué 1 091 minutes sur 4 680 possibles (soit 23,31%).

Davantage blessé sous Zidane mais utilisé dès que possible

Lorsque l’on compare l’utilisation d’Eden Hazard de Carlo Ancelotti avec celle qu’en avait Zinédine Zidane, le constat est sans appel. Sur les 46 rencontres où il était à disposition de Zizou, il a pris part à 43 d’entre elles, pour 31 titularisations et 12 montées en jeu. Le numéro 7 de la maison blanche a joué 2 441 minutes sur 4 140 possibles (soit 58,96%). Le gros point noir de cette période étant le nombre de matchs manqués pour blessures (57), plus élevé que le nombre de match qu’il a pu jouer.

Eden Hazard a donc presque joué tous les matchs où il était à disposition du coach français (43/46), tout le contraire de ce qu’il se passe avec son coach actuel au Real Madrid (27/52).

Peu décisif sur son faible temps de jeu

S’il est clair qu’il est très peu utilisé par Carlo Ancelotti, le Diable rouge peine à se montrer efficace sur les minutes qu’on lui laisse. Seulement 2 buts et 3 passes décisives en 27 rencontres, c’est-à-dire qu’Eden est décisif toutes les 218 minutes (ou tous les 2,42 matchs). C’est moins que sous l’ère Zidane où il était décisif toutes les 188 minutes, soit tous les 2,09 matchs. Une période où il a marqué 5 buts et délivrés 8 passes décisives.

La faute à la concurrence Vinícius et Rodrygo ?

Pour ne rien arranger, avec Vinicius et Rodrygo, la concurrence est terriblement rude pour le Belge. Les deux ailiers brésiliens ont énormément progressé entre l’ère Zidane et l’ère Ancelotti. Ils manquent moins de matchs à cause de blessures, et marquent/délivrent davantage de passes décisives. Rodrygo était décisif toutes les 137,8 minutes sous Zizou, il est désormais décisif toutes les 120,4 minutes. Pareil, pour Vinicius qui était décisif toutes les 211,8 minutes (soit un moins bon ratio qu’Eden sous Zidane) et qui est maintenant décisif toutes les 99,8 minutes.

Et, ça se ressent dans l’utilisation que Carlo Ancelotti fait de ses joueurs. Par exemple, Vinicius n’a pas raté un seul match lorsqu’il était disponible (63/63). Il est devenu la deuxième force offensive de ce Real, juste derrière Karim Benzema. Eden Hazard, lui, semble être devenu l’une des dernières cartes à jouer pour son entraîneur Carlo Ancelotti.