La banque ING aurait décidé de clôturer les comptes de nombreuses ASBL dans les 3 mois, dénonce une association. Et elle ne serait pas la seule.

2. WALLONIE | Fusion des outils économiques wallons: le nouveau couteau suisse des PME et des indépendants

Voilà un an et demi que le gouvernement wallon prépare la fusion de ses trois gros outils économiques. On parle ici de la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW), la Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) et la Société wallonne de financement et de garantie des PME (Sowalfin).

La fusion a été votée pour la première fois ce jeudi. Un premier pas pour une structure économique wallonne dont la force de frappe frôlera les 6 milliards.

3. RÉGIONS | Après les cougnous, le boulanger de Beauraing raccrochera

L’histoire était belle. Ayant perdu son travail, Grégory Minet avait rebondi professionnellement en suivant une voie qui le faisait rêver depuis toujours: la boulangerie.

La nouvelle carrière du Pondrômois vient de connaître deux coups durs successifs. Ici, on ne parle pas de la crise du Covid, mais plutôt de l’augmentation des matières premières et de l’énergie. Désormais, avant d’enfourner, on réfléchit à deux fois.

4. SPORT | Les 12 travaux d’«Hercule» Gilbert: retour ses plus belles victoires

Retour sur les plus grandes et marquantes victoires de la carrière de Philippe Gilbert, qui termine sa longue et belle carrière ce samedi lors de Paris - Tours.

S’agissant de Philippe Gilbert, il est difficile de se limiter à une douzaine de victoires. L’exercice est compliqué et forcément subjectif même si, bien sûr, ses plus grands triomphes figurent dans la série qui suit.

5. BELGIQUE | L’aide médicale urgente sera refinancée

Le sous-financement de l’aide médicale urgente par le fédéral est pointé par les différents acteurs du secteur, les ambulanciers de la Croix-Rouge de Belgique, les syndicats comme les communes qui supportent en grande partie les zones de secours.

Frank Vandenbroucke annonce un refinancement significatif de cette aide.

6. EDITO | Privés de sport cet hiver ?

Les premiers chiffres ne laissent guère planer de doutes : l’hiver va faire des ravages parmi les clubs sportifs wallons. Et sans aide, certains pourraient y laisser leur matricule. Alors, faut-il tout mettre en pause ?

7. RÉGIONS | Le tourisme pèse sur la quiétude des habitants de Hamoir

Les Filotins ont interpellé le conseil communal en raison des turbulences qu’occasionnent les hébergements touristiques dans le village.

8. RÉGIONS | Centre de FomationBW à Wavre: pour des pompiers de mieux en mieux formés

Le bâtiment Vinci, dans le zoning Nord de Wavre, abrite " FormationBW ": on y peaufine la formation des quelque 400 pompiers brabançons wallons.

9. MONDE | À Kherson, «l’évacuation» à la russe commence

Panique à bord à Kherson, grande ville du sud de l’Ukraine occupée et administrée par la Russie depuis le 2 mars dernier. L’administration de la ville veut envoyer les écoliers en " vacances " en Crimée, alors que l’armée ukrainienne approche.

10. SPORT | Toni Nadal: «Le départ de Roger Federer fait mal»

Ancien mentor de son neveu, Rafael Nadal, et actuel coach de Félix-Auger Aliassime, Toni Nadal est l’un des entraîneurs dont l’avis est le plus écouté sur le circuit ATP. Présent cette semaine à un forum international du sport à Santander, l’homme de 61 ans s’est épanché sur les derniers événements qui ont marqué la planète tennis. Mais avant, il a tenu à remettre certaines choses au clair.