Une baisse relative des étudiants infirmiers

"Cette année, on a quand même ramé, ça a été beaucoup plus compliqué. On a même dû relancer des gens. L’année passée, ils étaient encore 137 à la fin de la première année. Maintenant, ils sont 127 en début d’année, mais ça a été difficile d’atteindre ce chiffre et on n’est pas sûrs que la moitié va rester", explique-t-on à l’Institut supérieur de soins infirmiers de la Haute École Galilée à Bruxelles.

À la Haute École Léonard de Vinci à Louvain-la-Neuve et Woluwe, beaucoup d’inscriptions ont été réalisées tardivement également, pendant le mois de septembre. Environ 400 étudiants sont inscrits en première année, ce qui représente une légère baisse par rapport à l’année précédente.

Même son de cloche à la HELMo en Province de Liège où on constate tout de même une baisse d’inscriptions de 8%, mais qui n’inquiète pas outre mesure. "On a environ 320 étudiants, donc ça reste tout de même une belle promotion, estime Laurence Piron, directrice du département paramédical de l’HELMo. Je n’ai pas d’inquiétude parce que ce sont des étudiants qui assument leur choix et viennent en connaissance de cause, puisqu’avec le Covid, ils ont vu comment ça se passait dans les hôpitaux via les médias. "

Les difficultés du terrain

Au département paramédical de la Haute École Henallux à Namur, on n’a pas ressenti de diminution dans le nombre d’inscriptions. La problématique se fait davantage ressentir au début de la deuxième année. "On a eu pas mal d’échecs et d’abandons. Quand les étudiants font des stages et sont confrontés au monde professionnel, ils sont peut-être un peu déçus ou se rendent compte des difficultés de terrain, remarque Nathalie Trine, directrice du département paramédical de l’Henallux. Ce sont des étudiants qui avaient pas mal souffert du Covid en humanité, avec peut-être plus de difficultés au niveau de la méthode de travail."

En ce qui concerne la baisse des inscriptions, les différentes Hautes Écoles se rejoignent sur plusieurs hypothèses, comme le passage des études à 4 ans et le manque d’attractivité (voir ci-dessous), la période Covid qui marque encore les esprits et surtout l’image de la profession véhiculée par les médias.

Une image parfois négative

"Cette image n’est quand même pas terrible. Ce qui est transmis dans les médias, c’est souvent tristounet, alors que c’est un métier qui est fantastique, estime Sophie Breedstraet, Directrice du secteur Santé de la Haute École Léonard de Vinci. On voit des services hospitaliers où ça ne se passe pas bien, des gens épuisés, alors que ce n’est pas toujours le cas."

Manon, étudiante en première année d’infirmerie à la Haute École Léonard de Vinci sur le campus de Louvain-la-Neuve, a conscience des difficultés de la profession, mais l’image parfois négative qui est véhiculée ne l’a pas freinée dans son choix. "Cela m’a justement donné envie de prouver aux autres et aux médias que les infirmières ont droit à plus de considération et de respect. Qu’il ne faut pas se soucier des infirmières que lors de catastrophes épidémiologiques comme le Covid."