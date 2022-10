Si les boxes seront adaptés, cela ne signifie pas pour autant que la constitution du jury sera effectuée dès ce 14 novembre. « La procédure peut prendre un minimum de temps, précise Luc Hennart, porte-parole de la cour d’appel. Pour demain (vendredi), une fois toutes les vérifications faites, on pourrait en savoir plus sur la procédure. Mais le signal est très positif », se réjouit-il.

600 candidats jurés ont été convoqués initialement et cette liste sera conservée. « Ce sont les mêmes et, pour que la procédure soit régulière, on va les reciter. On pourrait redémarrer dans la foulée mais on ne veut pas commettre des erreurs de procédure. » Il est vrai que ce procès n’en est plus à un jour près…

Un box comme à Paris

Le procès, dont la première audience aurait dû se tenir le 13 octobre, avait été reporté en raison d’un arrêt prononcé par la présidente de la cour d’assises. Celle-ci avait exigé le démantèlement du box des accusés. Vraisemblablement, le box a été remanié de manière à s’approcher de la configuration du box des attentats de Paris: ce que souhaitait l’ensemble des avocats et particulièrement ceux de la défense.

Au final, le report ne sera que de trois semaines puisqu’une semaine de pause avait déjà été prévue pour les congés d’automne.