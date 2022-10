Il y a deux ans, dans le Condroz liégeois, il avait acheté deux lots de feuillus sur pied à 15 et 17 euros/m3. Illusoire d’espérer de tels prix cette année, avaient prévenu les gardes forestiers du DNF lors d’une visite pour repérer quelques lots dans la même région. Mieux valait tabler sur 25 à 30 euros/m3. Mais lors de la vente, qui se déroule selon le principe d’enchères à enveloppes fermées, Christophe a rapidement compris que même la plus grosse enveloppe (35 euros/m3) qu’il avait envisagée mettre sur la table n’y suffirait pas. Tout est parti entre 60 et 70 euros/m3 ! Et on parle bien d’arbres qui doivent être abattus, débités en bûches qui devront être transportées et séchées pendant deux ans avant de pouvoir servir de combustible…

De tels prix ne sont malheureusement pas une exception, même si la situation est variable selon les régions.

"Mais globalement, oui, il y a une importante augmentation de prix pour le petit bois (NDLR: des arbres destinés au bois de chauffage), indique Bruno Nailis, qui suit de près les ventes pour l’Office économique wallon du bois. Même dans des régions comme le Luxembourg ou la botte du Hainaut on a des prix de 35 à 45 euros/m3 alors qu’on était plutôt à 20-25 euros l’an dernier, avec rarement des lots à 40 euros." Et dans des régions moins bien fournies en bois, les prix ont effectivement atteint des prix records de l’ordre de 70 à 80 euros…

Faut-il le préciser, c’est évidemment la crise énergétique qui souffle aussi sur la forêt wallonne.

Les prix exorbitants des énergies fossiles ont ainsi accéléré un mouvement vers l’achat de poêles à bois qui avait déjà débuté durant le confinement, indique Pierre-Louis Bombeck, chef de projet bois-énergie chez Valbiom, spécialiste de l’économie biosourcée. "Et tous ceux qui avaient déjà un poêle à bois l’utilisent plus afin de réduire la durée de fonctionnement de leur chaudière." On brûle donc plus de bois, ce qui accentue la pression sur les prix.

Avec des tarifs qui peuvent atteindre 120 ou même 140 euros la stère de bois sec – un record jamais vu – il y a donc également une répercussion sur le bois sur pied.

"Mais ce n’est pas le prix de la marchandise, c’est le prix du “on a peur de ne pas en avoir assez”. Au contraire du pellet, il n’y a pourtant pas un problème de disponibilité", dit Pierre-Louis Bombeck.

Les gens veulent pourtant faire plus de stock qu’avant, note Bruno Nailis. "Par crainte de la pénurie mais aussi parce qu’ils se disent que les prix vont encore monter."

Est-ce que ce sera le cas ? Difficile de le prédire dans un contexte géopolitique aussi instable. "Sans doute qu’il ne reviendra pas aux prix d’avant la crise, dit Pierre-Louis Bombeck. Mais on espère qu’il va retrouver des niveaux plus intéressants comparativement aux énergies fossiles."