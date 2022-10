Le ministre et la Joconde - Malraux et Mona Lisa, un couple explosif

"Il avait, remémore le scénariste Hervé Bourhis, répondu à la question d’un journaliste qui lui avait demandé s’il était prêt à prêter la Joconde aux Américains. Et il avait répondu oui, peut-être pour faire le malin auprès de Jackie Kennedy, avec qui il avait de très bonnes relations. Avant, sans doute, de se demander dans quelle connerie il venait de se lancer (rires)! Le Louvre était contre, bien sûr, mais il avait réussi à convaincre De Gaulle"

Il y a, dans l’existence de Malraux, un tas de mensonges, et de moments pathétiques

S’en était suivi un périple mémorable, durant lequel le portrait de Mona Lisa sera enfermé dans une sorte de sarcophage surveillé jour et nuit. Et qui donne aujourd’hui un prétexte à l’ami Bourhis, son coscénariste Franck Bourgeron et au dessinateur Hervé Tanquerelle, chargé de la partition graphique, pour imaginer un vaudeville improbable sur le France (le paquebot sur lequel a eu lieu la traversée), et avec Malraux pour vedette principale.

"C’est un personnage génial, renchérit Franck Bourgeron, autour duquel nous tournions depuis longtemps, sans savoir par quel bout le prendre. Il a une faconde, une gestuelle, une façon de parler hors normes. Et pour avoir relu sa biographie officielle, il y a aussi, dans son existence, un tas de mensonges, des moments pathétiques. Et nous, on a juste poussé le curseur un peu plus loin… "

André sous LSD

Avec, pour être clair, le vol inattendu du tableau. Et un André Malraux qui pète un plomb, aidé dans cette déchéance par un recours quelque peu abusif à des substances illicites, genre LSD. Et ça, il fallait oser. "Quoique, tempère Hervé Bourhis. Malraux ne nous a pas attendus pour utiliser des substances: plutôt des amphétamines sur prescription médicale au début, puis du whiskey – moins ‘‘drôle’’ – dans les années 70. "

De quoi nourrir un album enlevé, au style graphique très ligne claire, et au cœur d’une France d’un autre temps, conquérante et verbeuse. Et c’est ce qui, précisément, la rend si drôle.

Bourhis/Margeron/Tanquerelle, Casterman, 88 p., 20 €.