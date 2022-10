©Casterman

Le ministre d’État chargé à la Culture convainc le président De Gaulle d’exposer La Joconde à New York en signe d’amitié. Le projet est risqué car il faut escorter le trésor du Louvre pendant la traversée à bord du France, le nouveau fleuron des chantiers navals français.

Une équipe de sécurité accompagne le Ministre, mais celui-ci, en pleine crise paranoïaque due à sa consommation excessive de stupéfiants, rend l’affaire délicate…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VITAMINÉ

Il y a presque 60 ans, Malraux escortait la Joconde jusqu’en Amérique, pour la prêter à JFK et ses copains.

Un voyage qui, sous la plume du duo Bourhis/Bourgeron, et le crayon d’Hervé Tanquerelle, ne se passera pas du tout comme prévu. Une élucubration dans laquelle un Malraux sous LSD joue le rôle principal, et où le verbe est souvent haut et drôle.

On en redemanderait presque si l’épisode n’était pas (partiellement) authentique.

2 Le cœur des zobs

Bobika est un homme contracepté depuis 2016: un parcours jalonné de doutes, de déconstruction de sa propre virilité, d’interrogations sur les schémas hétéronormés, de gêne physique, mais aussi de fragilité face à un entourage parfois moqueur de sa démarche.

Il raconte avec humour son cheminement, ses rencontres avec des sociologues, médecins et féministes. Il relate des anecdotes farfelues, parfois touchantes, souvent édifiantes, et nous montre qu’au-delà d’une démarche personnelle, la contraception masculine est avant tout un sujet de société.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ENRICHISSANT

Un titre excellent pour un contenu qui l’est tout autant. Avec fantaisie et créativité, pour rendre son enquête BD passionnante, Bobika parle sans tabou ni pathos de contraception masculine. Au-delà des croyances et des dogmes populo-paternalistes.

Frais et enrichissant.

3 Shibumi

Nicholaï Hel est l’assassin le plus doué de son époque. C’est aussi l’homme le plus recherché au monde. Son secret réside dans sa détermination à atteindre une forme rare d’excellence personnelle: le shibumi. Élevé dans le Japon d’après-guerre où il a été initié à l’art subtil du jeu de go, il vit retiré dans sa forteresse du Pays basque.

Lorsque Hannah Stern, jeune membre d’un commando israélien chargé d’assassiner les militants de Septembre noir (un groupe terroriste palestinien responsable des attentats des JO de Munich de 1972), vient chercher son aide et sa protection, Nicholaï Hel se retrouve traqué par la Mother Company, une organisation secrète internationale. Il doit se préparer à un ultime affrontement.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INDISPENSABLE

Élevé entre Occident et Orient, Nicholaï Hel est une légende: un assassin que craignent les puissants. Aussi, quand, en 1979, un de ses proches est mêlé à une opération visant les militants de Septembre noir, les USA tremblent.

Une adaptation fabuleuse du roman de l’insondable Trévanian. Indispensable.

4 Les enfants de la résistance (T.8)

Les enfants de la Résistance ont maintes fois manqué mourir pour leurs idées. Cette fois, ils devront risquer leur vie pour la libre circulation de l’information. Ou plutôt la circulation de l’information libre !

En cet été 1943, la nouvelle mission du Lynx est de livrer un stock de papier qui servira à imprimer les journaux de la Résistance… à 250 km de chez eux. Pour cela, ils vont devoir monter tout un réseau.

Ce qui implique de prendre le plus grand des risques: faire confiance…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INFORMER

Nos résistants en courtes culottes sont toujours à l’œuvre. Et doivent, cette fois, acheminer du papier à plus de 200 bornes de chez eux. L’occasion de parler du rôle de la presse et de l’importance d’informer.

Éducatif, divertissant: cahier des charges rempli.

5 Typhon

Après les Titans, c’est au tour des Géants d’attaquer le mont Olympe, résidence des dieux. Vainqueurs après un âpre combat, les dieux s’empressent de célébrer leur nouvelle victoire… mais celle-ci sera de courte durée.

En colère, Gaia va libérer la plus terrible des divinités primitives: son propre fils, Typhon. Cette fois, Zeus va devoir affronter une force qui le dépasse ! Retenu captif, le dieu des dieux n’aura d’autre choix que de s’allier avec un simple mortel, Cadmos, le souverain de Thèbes, pour éradiquer le chaos et enfin viabiliser l’harmonie cosmique… Le choc sera spectaculaire.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): (MAL) FICHU

La collection La sagesse des mythes s’allie trop souvent à la facilité, à la bêtise même. C’est le cas dans l’évocation du monstre Typhon. Entre mille combats mal fichus, on a l’impression qu’il faut connaître l’histoire avant de lire cet album censé la vulgariser.

C’est con, avec une morale à deux balles à la fin !

6 Évolution

Des comédiens montent une pièce de théâtre sur l’évolution darwinienne et ses prolongements politiques (darwinisme social, eugénisme, transhumanisme).

Ils sont rapidement confrontés à une secte créationniste qui veut l’interdire, ainsi qu’à un riche transhumaniste qui souhaite promouvoir sa doctrine.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DARWINISTE

Pari audacieux mais réussi que réalisent de Panafieu et Franc avec cette plongée un poil déjantée (mais bien documentée) dans l’histoire de la théorie de l’évolution.

Le tout enrobé d’un récit tantôt sérieux, tantôt burlesque sur la création d’une improbable pièce de théâtre. Étonnant.

7 Très chers élus

Dans cette nouvelle enquête choc, deux journalistes de la Cellule investigation de Radio France analysent les dérives qui empoisonnent la démocratie et alimentent la défiance à l’égard de toute la classe politique.

Elodie Guéguen et Sylvain Tronchet ont enquêté sur l’argent du pouvoir (de N. Sarkozy à J-L. Mélenchon en passant par E. Macron ou S. Royal…). La loi française a beau être stricte, sans moyen la transparence est loin d’être acquise. Erwann Terrier utilise son style inimitable et son sens de la dérision pour ouvrir les valises et éplucher les comptes de campagne de nos très chers élus.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉRIVES

Après avoir épluché les comptes des élus, deux journalistes de Radio France s’associent au dessinateur Terrier ( Les 30 présidents auxquels vous avez échappé (sauf un)) pour (encore) décrire les dérives politiques.

Parfait pour comprendre le manque de transparence qui empoisonne nos démocraties.

8 Va au Japon

Embarquez avec Vahram Muratyan, l’auteur de Paris vs New York, pour un grand voyage visuel à travers le Japon. Ce livre s’adresse à tous ceux, petits ou grands, qui rêvent d’y aller un jour. Et à tous les autres qui ne souhaitent qu’une chose: y retourner.

Composé de doubles pages dont les images et les textes se répondent, Va au Japon est un voyage de plain-pied à l’intérieur du pays. Chaque thème fait écho à un autre (Kitsune – Café – Café – Mononoke – Mononoke – Forêt, etc.), créant un itinéraire avec un début et une fin.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SUPERBE

Ceux qui ont déjà eu la chance de s’y rendre le savent bien, le Japon est un pays dont il est extrêmement difficile de définir les contours. Et pourtant, en quelques traits minimalistes, l’artiste Vahram Muratyan parvient à en isoler la quintessence à travers des dessins d’une ingéniosité rare. Superbe.

9 Marilyn: dernières séances

De janvier 1960 jusqu’au 4 août 1962, Ralph Greenson fut le psychanalyste de Marilyn Monroe. Elle lui avait donné comme mission de l’aider à se lever, à jouer au cinéma, à aimer, à ne pas mourir.

Ce récit retrace la relation tourmentée entre Marilyn et cet homme qui fut tour à tour un père, une mère, un ami mais qui ne put la sauver d’elle-même, de sa peur et de sa solitude.

Il fut la dernière personne à l’avoir vue vivante et la première à l’avoir trouvée morte.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FREUDIEN

Un peu plus de 60 ans après sa mort, Marilyn Monroe intrigue toujours. À commencer par l’illustratrice Louison qui se penche sur la personnalité complexe de la star mais aussi sur la relation opaque qu’elle entretenait avec son dernier psychanalyste.

Un récit tout en finesse et en subtilité.