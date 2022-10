Juste un détail ? Pas vraiment. En 2011, par exemple, un pont s’écroulait suite au passage d’un camion à Trooz. " Les ponts les plus dangereux que j’ai vus dans ma carrière, ce sont les ponts communaux ", confie Fabrice Toussaint, à la tête des inspecteurs de ponts de la Région wallonne (la direction de l’expertise des ouvrages). Ce sont d’ailleurs eux qui ont été le plus touchés lors des inondations de juillet 2021. Et après des années, l’expert vient d’être entendu par le monde politique puisque la Wallonie a débloqué une enveloppe pour réaliser un cadastre et une inspection des ponts appartenant aux communes.

Les inondations comme confirmation

Les inondations de juillet 2021 n’ont fait que confirmer auprès du ministre Collignon (en charge des pouvoirs locaux) l’intérêt d’un tel cadastre et de mener des inspections régulièrement. "Ne pas avoir de cadastre nous a vraiment pénalisés durant les 2, 3 semaines (pour les inspections urgentes) puis dans les 2 à 3 mois qui ont suivi les inondations."

Et un an après celles-ci, Stoumont vient encore de découvrir 4 sites ayant subi des dommages durant les inondations…

Lister et localiser les ponts communaux avait fait l’objet d’un projet pilote il y a quelques années. Mais seules 16 communes avaient alors embrayé.

"Les choses sont différentes cette fois : un budget a été dégagé et les services régionaux sont là pour aider les communes à mettre en place une politique de gestion. Nous avons du personnel capable de gérer ces dossiers et nous le mettons à disposition", précise le directeur des inspecteurs des ouvrages d’art.

Que devront faire les communes ?

Le boulot des communes se limitera à fournir une liste des ponts et des murs de soutènement. "Nous expliquerons comment étoffer cette liste sur base d’une méthodologie."

Un marché public sera ensuite lancé pour désigner des bureaux d’études.

Sur base du projet pilote, Fabrice Toussaint extrapole qu’il devrait y avoir 5 000 ponts communaux. Un chiffre considérable et qui équivaut au nombre de ponts gérés actuellement par le Service public de Wallonie.

Seront-ils tous listés ? Cela dépendra du nombre de communes qui répondront positivement à l’invitation d’adhésion lancée par le ministre Christophe Collignon. "E n France, une démarche similaire à la nôtre a été lancée. 60% des communes ont adhéré", relève le directeur… qui se veut plus prudent en Wallonie, évoquant une satisfaction si la moitié des communes wallonnes adhèrent.

La direction de l’expertise des ouvrages du SPW a dédié une personne à la gestion de ce gigantesque projet. À elle aussi de relancer les communes et de tenter de comprendre les motivations d’éventuels refus.

L’inventaire et l’inspection de tous les ponts communaux s’étaleront sur 3 ans. L’ensemble des ponts sera classé sur base de leur bulletin de santé. Des mesures d’urgence pourraient alors être prises (limitation ou interdiction de circulation) et des réparations entreprises. Pour cela, il faudra probablement mettre en place un nouveau financement.