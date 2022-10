Survivre à Poutine : dans la peau d’une dissidente

Ce ne sera pas le cas : le théâtre KnaM, sa troupe composée de huit personnes, a quitté la Russie peu après l’agression de l’Ukraine et se retrouve engluée dans des procédures administratives de demande d’asile.

Le poids de l’URSS

Au pays du tsar Poutine, ils n’ont rien laissé : le théâtre a fermé boutique, les meubles ont été vendus ou donnés. Mais la troupe vit toujours, protéiforme, et entend bien continuer à exercer son art... (lire ci-dessous).

À propos de son départ de Russie, Tatiana Frolova ne nourrit aucun regret : "On ne pouvait pas accepter cette guerre, et on savait qu’en protestant on risquait de se faire tuer, ou de finir en prison."

Née dans la ville de Komsomolsk-sur-l’Amour, à près de 9000 kilomètres à l’est de Moscou, Frolova a toujours senti peser le poids de l’URSS sur ses épaules. "La ville se trouve dans un océan de forêt, un endroit assez fermé, où se trouvent des usines militaires", décrit-elle. "En 1985, au moment de la perestroïka, notre petit groupe y a créé le premier théâtre privé d’URSS. On faisait ce qu’on voulait, on n’avait presque pas de subventions. Juste un tout petit local au rez-de-chaussée d’un immeuble, avec seulement 26 places. On était un peu fous."

Traître à la patrie

Sa vie bascule une première fois en 2005, à la mort de sa mère. Elle qui la connaissait si mal est partie à sa recherche à rebours, traquant son âme dans les objets qui lui appartenaient. Elle en a tiré un spectacle et un nouveau style, plus documentaire, qui ne l’a plus quittée depuis. Sa pièce, intitulée "Ma maman", connaîtra un certain succès en Russie mais aussi à l’étranger. "J’ai vraiment compris les racines de notre histoire sanglante grâce à ma mère", explique-t-elle : "Elle est née en 1923, à la frontière entre le Bélarus et l’Ukraine. C’était une enfance où il fallait survivre. Et cela l’a forgée. Pour elle, l’important c’était la nourriture et les objets, les choses matérielles. La mère de Poutine a un peu la même histoire. La première fois que je suis allée à Paris en 1998, pour ma mère j’avais trahi ma patrie! En Russie, cette idée de ne pas trahir, de ne pas quitter la patrie, de mourir pour elle, est très ancrée."

Anesthésie générale

D’aussi loin qu’elle se souvienne, l’anesthésie générale des voix discordantes russes a été injectée "petit à petit", avertit-elle : d’abord avec les coupes budgétaires dans la culture, puis la censure, puis l’interdiction de médias indépendants.

Au moment de la guerre "éclair" en Géorgie (2008), la visite d’un agent du FSB ne l’inquiète pas plus que ça. Mais l’étau n’a cessé de se resserrer depuis 2011-2012, alors que Poutine revenait au pouvoir sur fond d’élections truquées : c’est à ce moment que sa troupe a commencé à critiquer ouvertement le régime. Jusqu’à ce 24 février, un jour maudit pour la Russie, autant que pour elle. "Aujourd’hui le vrai théâtre c’est celui de Poutine, qui joue avec le monde entier", déplore-t-elle, fataliste. "La seule chose qu’on attend maintenant, c’est cette frappe nucléaire qu’il va utiliser, j’en suis sûre. Il est important de vivre maintenant, de comprendre que les jours fragiles que nous vivons aujourd’hui sont peut-être les derniers."