Québec : vivre un été indien spectaculaire

Phénomène unique dans l’est du Canada (province de Québec) et les provinces atlantiques d’Amérique du Nord, l’été indien est une saison d’environ un mois, entre mi-septembre et mi-octobre, durant lequel les forêts, et principalement la forêt boréale du Québec, se teintent de couleurs rougeoyantes. Touristes et locaux arpentent alors les nombreux sentiers des somptueux parcs naturels québécois, pour observer ce phénomène qui donne à la nature des allures de contes enchantés.

L’été indien, c’est une période magique qu’on ne vit que là-bas, plongé dans un bain de couleurs sous un soleil omniprésent. Les températures remontent et la pluie est rare. Un phénomène dû à la lenteur du froid hivernal venant du grand nord, créant des périodes anticycloniques qui créent un phénomène naturel unique dans cette région du globe: le cycle de vie des feuilles est allongé. Elles brillent alors de mille feux, allant du vert sapin au jaune citron en passant par des teintes orangées, rouges, roses et brunes, tout en nuances et en splendeur. Viendra ensuite leur chute ; s’étant données en spectacle dans un ballet étourdissant un mois durant, elles profiteront d’un repos bien mérité et redeviendront semences ensevelies par la neige pour renaître au printemps.

1,67 million de km2 à découvrir

Où aller ? Une myriade de possibilités s’offrent à vous, dans cette splendide province qui fait 55 fois la Belgique et compte 24 somptueux parcs nationaux, 150 parcs régionaux et plus de 500 000 lacs. Le sud du Québec est le lieu de rendez-vous favori des amoureux de la nature: les régions des Laurentides, de la Mauricie et de Charlevoix sont tout simplement à couper le souffle. Tout comme les cantons de l’Est, réputés pour leurs couleurs automnales, et à 1 h 30 à peine de Montréal. Plus loin, dans le Nord, la région de Saguenay et son fjord ainsi que le somptueux lac Saint-Jean sont aussi des incontournables pour la saison. Et pour vous assurer de voir ce ballet de couleurs à son apogée, suivez la carte, tel un chasseur de beauté à l’affût ! On vous confie un dernier secret bien connu des Québécois: Tourisme Québec tient une carte interactive pour suivre l’évolution des couleurs selon les régions.

L’été indien s’offre à vous dans toute sa splendeur, au milieu des torrents et des érables, des élans et des sentiers, des cascades et des falaises. Vous risquez bien de tomber en amour, comme on dit si joliment chez eux.