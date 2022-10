Industrie aéronuatique | Safran : « On ne se bat pas à armes égales »

Aujourd’hui, Safran a pu rebondir en développant le booster - la partie avant du moteur – des Airbus et Boeing. Mais, pour ce qui relève du niveau militaire, la concurrence est rude. "La France, les États-Unis, l’Angleterre dépensent des sommes colossales sur le militaire. Ils développent des technologies sur des avions chasseurs et, après, ils sont les rois sur le civil. On ne se bat pas à armes égales avec nos concurrents."

La société ne veut pas louper le prochain train. Un train qui s’apparente plutôt à un avion: le SCAF, un ensemble de systèmes d’armes aériens interconnectés impliquant la France, l’Allemagne et l’Espagne. "La Belgique veut y participer, " insiste-t-il. "la prochaine génération de moteurs, c’est pour 2035 et il faut y être."

Car, en aval, se profilent de gros contrats avec l’aéronautique civil qui doit réduire son empreinte environnementale. certes, on ne verra jamais un avion de chasse électrique. Par contre, ses composants et ses innovations peuvent servir l’aviation civile. "Les technologies militaires peuvent permettre d’être plus léger, d’avoir des matériaux qui résistent mieux aux températures… Cela fera des avions plus compétitifs sur le plan environnemental."

L’avantage des synergies avec l’armée, c’est aussi de déplafonner les aides à la recherche. "L’objectif est de développer de la technologie qui nous met en bonne position industrielle pour les années à venir. " Et il ne faut plus tarder "pour participer à des grands programmes", insiste le DG de Safran aero boosters, "car nos concurrents y travaillent déjà."