Affaire Mathot: le rejet du pourvoi en cassation a été requis

En plus de la peine de 12 mois avec sursis, Alain Mathot a écopé d’une amende de 5 500 euros et d’une inégibilité pendant 5 ans. De manière plus anecdotique, le quinquagénaire avait été également reconnu coupable de fraude fiscale, pour ne pas avoir déclaré des travaux de rénovation dans sa maison. Le montant de cette fraude était de quelque 5 500 euros et l’amende qui lui a été infligée est de 2 750 euros.

Selon la cour d’appel de Liège, les déclarations du principal accusateur coïncident avec les termes utilisés dans une dénonciation anonyme, qui est à l’origine du dossier ouvert voici plus de 10 ans.

Compte tenu de la complexité de l’affaire, les juges liégeois ont considéré que le délai raisonnable, endéans lequel tout suspect a le droit d’être jugé, n’était pas dépassé. Cependant, l’ancienneté des faits a incliné la peine à la baisse. Le procureur général de Liège avait requis 2 ans d’emprisonnement.

Hier matin, le procureur général près la Cour de cassation a conclu au rejet du pourvoi formé par le prévenu contre cet arrêt de la cour d’appel de Liège, pour ce qui est du volet pénal.

En effet, l’Intercommunale de traitement des déchets liégeois (Intradel), partie civile contre Mathot, s’est elle aussi pourvue en cassation mais sur les intérêts civils. Et, cette fois, le procureur général a conclu à la cassation.

Rappelons que dans 90% des cas, la haute Cour épouse les conclusions du parquet général. En bonne logique, l’arrêt de la Cour suprême aurait dû être prononcé hier mais, comme elle en a le droit, la défense a demandé un délai pour répondre aux conclusions du ministère public.

Suite, le 2 novembre prochain.